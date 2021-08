La formation de Beyoncé nommée meilleure vidéo de tous les temps

in

“Formation” a été créé en 2016 et est dirigé par un réalisateur de renom Mélina matsoukas. Dans ce document, Beyoncé présente plusieurs images puissantes sur Moments importants de l’histoire afro-américaine. Pendant près de cinq minutes, il montre le Les Afro-Américains en maîtres et non en esclaves.

Avec la vidéo, Beyoncé a atteint son objectif de montrer le “Impact historique de l’esclavage sur l’amour noir et ce qu’il a fait à la famille noire”, comme le chanteur l’a expliqué au New Yorker en 2017. Cela a montré que les Afro-Américains triomphent, souffrent, sont battus, célèbrent, mangent, dansent et continuent d’être une partie importante du monde.