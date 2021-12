La formation publique a mis León à la fête

MEXIQUE – Les fans de León, Guanajuato, ont apprécié, célébré et soutenu les stars de la fonction que Zanfer présentera ce samedi, et que ce jeudi ils ont offert un entraînement public.

Zanfer, en association avec le gouvernement de l’État de Guanajuato, la mairie de León et les foires de Hanovre, présentera ce samedi, à Palenque de León, une soirée de boxe multi-étoiles qui sera la touche finale du «México Active et Spot Expo ». et qui sera mis en vedette par un combat de championnat du monde entre deux guerriers mexicains, et un combat international dans lequel l’un des plus grands espoirs de la boxe mexicaine sera mis à l’épreuve.

La lutte pour le championnat du monde opposera la championne du monde Atome WBA, Montserrat Alarcón Raya (16-4-2), qui fera la troisième défense de son titre contre l’ancienne championne du monde Minimosca, Silvia « Guerrerita » Torres (20-2- 2 , 7 ko’s), qui sera à la recherche de son deuxième championnat du monde dans différentes divisions.

Alarcón Raya et « Guerrerita » se sont vus ce jeudi, sur un ring aménagé dans l’esplanade de la « México Active and Spot Expo », et se sont « lâchés » avec du shadow boxing et des tours de mitaines.

Le champion du monde a porté une grande vitesse et des combinaisons très brillantes, en plus d’enseigner un tour magistral du ring. Le challenger a davantage répété la puissance et l’agressivité, ce qui montre que ce samedi, ils joueront dans un combat de puissance à puissance.

De même, les protagonistes du combat principal de sauvegarde, à caractère international, entre Sergio Chirino Sánchez (16-1-0, 10 ko) et la Philippine Alie Laurel (18-5-1, 11 ko), qui a également offert ses routines en formation publique.

Sánchez a entraîné des coups puissants avec emphase, surtout à droite, et est resté longtemps au centre du ring et à bout portant. Laurel, avec sa garde gaucher, a montré des combinaisons, des mouvements de taille et de tête et a livré des coups sous différents angles et avec les deux mains, indiquant qu’elle a étudié son rival mexicain à la perfection.

La performance de ce samedi verra également la participation des espoirs mexicains Irving Turrubiates (23-0-0, 14 ko), Gohan Rodríguez (9-1-1, 1 ko) et Raúl « Tocherito » Reyes (14-0-0, 7 ko), ainsi qu’une vague intéressante de jeunes talents locaux.

Les débuts en boxe professionnelle de Diego Padilla, qui vient d’être champion national amateur et invité à la présélection nationale, et apparaîtra en boxe payante contre Jonathan Carrillo (1-1-0) en 4 rounds a attiré le pouvoir. .

Le local invaincu Yair Marmolejo (6-0-2, 4 ko) affronte Jorge Ortega (4-10-0, 1 ko) de Durango à 6 tours chez Lightweight, également invaincu à domicile Josué Misael Rodríguez (3-0-0, 2 ko) affrontera Michoacan Brandon García (4-1-0, 3 ko) en 6 rounds en Lightweight, et dans une « guerre civile » frappante, 6 rounds en Supergallo, Aldo « Zorrita » Cedeño (6-6-0, 1 ko) affronte Vicente « Chaparro » Falcón (4-6-0).

L’équipe Box Azteca composée de Rodolfo Vargas, Rafael Ayala, César Castro et Eduardo Lamazón, sera présente à l’événement, ayant comme invités spéciaux deux des principales figures historiques de la boxe féminine mexicaine, Jackie Nava et Ana María Torres.

La fonction de ce samedi sera accessible au public, et il reste encore des billets disponibles sur la plateforme superboletos.com.