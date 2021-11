la formation qui l’a converti de YouTuber en boxeur professionnel légitime

Jake Paul a parcouru un long chemin depuis qu’il était un enfant acteur pour Disney et une star des médias sociaux.

Que certains fans veuillent l’admettre ou non, Paul s’est taillé une carrière impressionnante. Il a déjà gagné des millions avec Vine et YouTube, mais maintenant il a une carrière de boxeur naissante que les gens regardent en masse.

Amanda Westcott/Showtime

Jake n’a pas encore affronté un vrai boxeur professionnel, mais le fera le 18 décembre

Paul est-il un « vrai » boxeur ? Eh bien, il a un record professionnel, mais ses quatre combats avant Tommy Fury en décembre ont eu lieu contre des boxeurs débutants qui étaient soit des athlètes, soit des influenceurs d’autres sports ou industries.

Pendant qu’il était à LA, Paul s’est entraîné avec la sensation légère Ryan Garcia et en prenant une photo du corps, a été hospitalisé.

Selon Garcia, les rumeurs de mauvais sang qui ont émergé de l’incident étaient « semi-fausses ».

« C’est semi-faux », a déclaré le boxeur de 22 ans. «Je l’ai toujours soutenu et j’ai dit que c’était bien pour la boxe d’attirer de nouveaux fans. Est-ce que je ressens de la colère envers lui ? Non. Il déconne trop. Je vais le frapper, puis nous pourrons en rire.

@jakepaul – IG

Ryan Garcia a montré une chose ou deux à Jake Paul

C’était en juin 2020, de part et d’autre des deux premiers combats de Paul.

Les débuts professionnels de Paul ont eu lieu contre un autre YouTuber d’AnEsonGib, mais une fois qu’il a éliminé le Britannique avec un KO au premier tour, il a commencé à réaliser que cette nouvelle carrière pourrait avoir des jambes.

Un affrontement avec l’ancienne star de la NBA Nate Robinson était le suivant. Après cette victoire rapide, Paul savait qu’il devait encore intensifier son jeu et a décidé de s’éloigner des distractions de Los Angeles et de faire passer son entraînement au niveau supérieur.

Pour le combat contre Ben Askren, Paul s’est entraîné à Miami et il a découvert qu’il y avait autant de distractions qu’il s’était battu à LA

GETTY

Jake Paul a attiré l’attention de tout le monde avec le KO de Nate Robinson

«Quand j’étais à Miami pour le camp d’entraînement de Ben Askren, il y avait environ 100 personnes le week-end, essayant de me faire faire quelque chose.

« Même cette énergie pour leur répondre, pour leur dire: » Hé, non, je ne peux pas sortir « . Même cela est une distraction en soi.

“J’adore ça ici, les pistes sont incroyables sur la plage, c’est un endroit magique et paradisiaque pour avoir l’esprit droit et se concentrer uniquement sur la tâche à venir.”

Alors qu’il se préparait à Miami pour Askren, Paul a même rencontré la star de l’UFC Jorge Masvidal pour apprendre quelques secrets. Paul dit qu’il veut se concentrer sur son propre travail plutôt que sur les opérations de célébrités pour aller de l’avant.

@jakepaul (Instagram)

Le concurrent poids welter de l’UFC s’est entraîné avec Paul avant son combat contre Askren en avril

Après le combat d’Askren, Paul s’est entraîné à Porto Rico depuis.

Paul, 24 ans, a déclaré à SunSport : « J’ai adoré chacun de mes camps d’entraînement.

«Je pense que l’isolement a été la plus grande clé d’un camp d’entraînement réussi et de ne pas avoir de distractions. Et Porto Rico est un endroit incroyable pour ça.

« Il y a une hyper-concentration vers le bas, même si vous voulez faire quelque chose d’amusant, parfois il ne se passe pas grand-chose. »

Jake Paul – Instagram

Jake Paul travaille dur pour Tommy Fury

L’entraîneur en chef de Paul est BJ Flores – un ancien concurrent des cruiserweight qui a affronté Tony Bellew – et le boxeur des super-moyens JLeon Love. Le combattant Bellator Anthony Taylor – un combattant MMA 7-5 – est également un habitué de son camp et il a été le dernier combat de Tommy Fury.

Fury est le prochain pour Paul le 18 décembre et The Problem Child dit qu’il a travaillé dur pour s’entraîner bien avant l’annonce du combat.

« J’étais secrètement au camp pendant sept semaines avant que Tommy ne signe le contrat alors qu’il était au club pour faire la fête, fumer des cigares lors du combat de ses frères et manger chez Krispy Kreme lors de rendez-vous mignons avec Molly. »

Alors, à quoi ressemblent l’entraînement et l’alimentation de Paul ? Il a détaillé en quoi consiste sa semaine à Men’s Health.

Lundi

Paul commence la journée avec un bol de flocons d’avoine, suivi de 10 minutes de méditation. Il effectue ensuite un jogging de cinq kilomètres, suivi de quelques étirements, d’un bain glacé et d’une sieste.

Le soir, il se met à la boxe, travaillant jusqu’à 20 rounds de shadow boxing, des mitaines, un sac lourd, un speed bag et des exercices de nouilles sur le ring. Il fait ensuite des exercices pour le tronc et le cou, suivis de plus d’étirements et de bains de glace.

Mardi

Paul se lance dans le sparring le mardi. Il s’entraîne de quatre à 10 rounds, selon l’endroit où il se trouve dans le camp d’entraînement. «Parfois, je vais spar deux gars. C’est toujours bon d’avoir un nouveau gars, juste d’être là pour un peu de cardio », dit Paul.

Mercredi

Paul fait des sprints au vent sur un terrain de football, suivis de bains de glace, de massages, d’étirements, de ventouses et de cryothérapie.

@jakepaul – IG

Jake Paul au travail sous l’œil vigilant de BJ Flores

jeudi

Le matin, Paul fait un circuit de force et de conditionnement. Le soir, il est de retour dans la salle de boxe pour 10 à 20 rounds de mitaines et de sac lourd.

vendredi

Paul fait une autre séance de boxe plus légère la nuit en préparation d’une autre journée de combat.

samedi

Encore une journée de sparring, avec une « séance de yoga intense » en soirée.

Le régime de Jake Paul

@jakepaul – IG

L’enfant à problèmes a un plan d’entraînement varié

Déjeuner

Une omelette avec du poulet, des œufs au plat, du pain grillé et des fruits.

Déjeuner

Poulet maigre et riz ou quinoa, ou saumon et quinoa. « J’ai toujours des légumes là-dedans, comme des choux de Bruxelles, des asperges, du brocoli », dit Paul.

Dîner

Du poisson, du poulet ou même de la viande rouge, parfois du wapiti.