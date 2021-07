La forme de Daniel Ricciardo “l’une des plus grandes surprises” de 2021

Anthony Davidson a décrit les difficultés de Daniel Ricciardo chez McLaren comme « l’une des plus grandes surprises de l’année », l’Australien étant à la traîne de Lando Norris.

L’ancien pilote de F1 devenu expert n’a pas tardé à dire qu’il se pourrait que l’Australien ne soit toujours pas habitué aux machines qu’il a sous lui, mais qu’il doit trouver une solution pour travailler pour lui.

Après neuf courses de la saison, Norris a déjà dépassé son total de points de la saison dernière, et Ricciardo a 61 points de retard sur son coéquipier McLaren moins expérimenté.

Ricciardo a lui-même admis que la forme de Norris s’était améliorée au cours de sa troisième année en Formule 1 – tout comme ce fut le cas pour lui et Max Verstappen – et Davidson a convenu que le jeune Britannique a intensifié sa classe en 2021.

“C’est l’une des plus grandes surprises de l’année”, a déclaré Davidson sur le podcast In the Fast Lane du rythme de Ricciardo. “Je pensais vraiment que Daniel viendrait là-bas et au moins continuerait avec ce qu’il faisait chez Renault ou ce que faisait Carlos Sainz quand il était coéquipier avec Lando, mais comme nous l’avons dit, Lando a intensifié ses efforts.

«Donc, je ne pense pas que Daniel ne se produise pas nécessairement là où il devrait être, je pense juste que Lando vient de l’intensifier.

« De toute évidence, il connaît la voiture et Daniel est nouveau dans la voiture, et cela prend vraiment du temps et parfois, vous passez tout votre temps dans cette voiture, dans cet environnement – ​​je ne veux pas être négatif, j’ai J’y ai été moi-même en tant que conducteur – vous montez dans une voiture de temps en temps dans votre carrière et cela ne fonctionne tout simplement pas pour vous et je crains que cela ne se produise avec Daniel.

Ricciardo ayant admis avoir eu des difficultés dans certains domaines du fonctionnement de la MCL35M, Davidson a également défendu l’Australien et a expliqué par expérience à quel point il peut être difficile de s’adapter à de nouvelles machines, en particulier lorsque la composition de la voiture est différente de ce qui était venu avant.

“Il a déjà mentionné que le freinage est un problème”, a ajouté Davidson. “Je sais que McLaren utilise un matériau de frein différent des autres équipes, et peut-être l’a fait pour Renault et Red Bull.

« Un vieil ingénieur à moi m’a dit ‘le virage commence dès que vous appuyez sur la pédale de frein’. C’est tellement vrai. Vous avez besoin de cette sensation sur les freins – cela en soi dicte votre sensation dans la voiture.

“Je suis surpris qu’il n’ait pas pu rivaliser avec Lando, mais quand vous commencez à y penser et aux nuances qu’il y a dans ces voitures, cela convient à Lando et ce n’est pas avec Daniel.”

