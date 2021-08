La forme de Fred et Scott McTominay pourrait décider de la poursuite du titre de Manchester United

Tout au long de l’été, les fans et les médias se sont entendus sur le fait que la course au titre de Manchester United a besoin d’un milieu de terrain de qualité supérieure pour réussir, mais que se passerait-il si Scott McTominay et Fred continuaient leur forme ?

“McFred” peut-il mener Manchester United vers un titre de Premier League ?

Dominant contre Leeds United

La journée d’ouverture de Manchester United contre Leeds United a suscité l’enthousiasme des fidèles d’Old Trafford à l’idée d’un premier couronnement de champions d’Angleterre depuis le départ de Sir Alex Ferguson. Il a montré la force en profondeur disponible pour Ole Gunnar Solskjaer, ayant si bien performé sans Jadon Sancho, Raphael Varane, Edinson Cavani et Marcus Rashford.

Les performances de Scott McTominay et Fred ont impressionné Alan Shearer, qui a qualifié la paire de “superbe” lors du match du jour de samedi soir. La paire semble prête à jouer tout au long de la première série de matches de United, qui n’inclut aucun des meilleurs côtés traditionnels.

Alors que le duo a excellé dans la première victoire de United de la saison, des questions subsistent quant à la capacité de “McFred” à être le cœur d’une équipe vainqueur de la Premier League.

Le trou grandissant dans l’équipe

Solskjaer a commencé avec Fred et McTominay comme tenant des milieux de terrain 28 fois la saison dernière, ne déviant jamais de la paire dans les affrontements des « six grands » après la défaite 6-1 de United contre Tottenham Hotspur à Old Trafford. La défaite embarrassante a semblé lui enlever la confiance qu’il avait dans ses quatre arrières pour faire face à l’attaque des adversaires les plus coriaces de United sans la protection d’un double pivot.

Les rapports suggèrent que le patron de United souhaite mettre en œuvre une forme 4-3-3 qui verra United se mettre en place de manière plus offensive et utiliser Paul Pogba et Bruno Fernandes dans le rôle de “numéro huit”. Cette configuration serait également plus inclusive pour Donny van de Beek.

McTominay et Fred ont tous deux revendiqué des options capables dans un rôle plus offensif, offrant des rafales vers l’avant et des passes vers l’avant de qualité – la paire a commencé le mouvement dans les quatre buts de Manchester United samedi alors qu’ils commençaient leur quête du titre avec style.

Ni était une ancre pour le côté qui pourrait accorder plus de liberté à ceux qui les ont précédés. Les deux joueurs ont toujours été quelque chose entre Matic et un « numéro huit » autour duquel Solskjaer veut construire ses équipes. Ce sont des milieux de terrain énergiques, mais ne peuvent pas à eux seuls remplacer Paul Pogba et Bruno Fernandes.

Alors que le Serbe susmentionné est un opérateur astucieux, à 33 ans, il décline physiquement. Il est peu probable qu’il soit la réponse de United tout au long de la saison.

Faites confiance à Solskjaer pour combler le vide dans la poursuite du titre de Manchester United

De nombreuses critiques ont été adressées à “The Baby-faced Assassin” depuis qu’il a pris en charge United en 2018. Une accusation qu’il serait imprudent de lancer contre le Norvégien, cependant, est sa capacité à constituer une équipe équilibrée.

Solskjaer a fait plusieurs signatures transformatrices depuis son arrivée à Old Trafford. Les signatures de Bruno Fernandes, Harry Maguire et Edinson Cavani ont été excellentes – amenant des joueurs de qualité dans des positions identifiées comme des faiblesses. Il ne fait aucun doute que le joueur de 48 ans aura réalisé qu’il est également court dans le rôle de milieu de terrain.

Bien que les supporters de United s’inquiètent de l’absence d’un véritable milieu de terrain titulaire qui commencera toujours, le manager ne semble pas partager cette inquiétude. Il a qualifié toute signature supplémentaire potentielle de cette fenêtre de « bonus ».

Il ne partage pas les inquiétudes de certains fans car United a une multitude d’options. Il n’y aura pas un milieu de terrain qui jouera tous les matchs. Parfois, McTominay et Fred s’associent, d’autres fois, ni l’un ni l’autre ne joueront. Ils joueront des rôles plus défensifs et des rôles plus offensifs selon le jeu.

La paire ne sera pas la figure centrale d’une équipe gagnante de Premier League – elle n’a pas besoin de l’être. Ce travail est pour les superstars de l’équipe. Ils peuvent servir en option, comme Matic, Van de Beek ou Paul Pogba peuvent le faire au milieu de terrain de United.

“McFred” ne peut pas mener United au titre – le choix de McTominay et Fred n’est qu’une autre option précieuse, dont Solskjaer a maintenant beaucoup. Plus serait un bonus.

