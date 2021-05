La forme de Griezmann et le record de Simeone offrent un espoir à Barcelone contre Atleti

La destination du titre de la Liga 2020-21 ne repose pas sur ce qui se passe au Camp Nou samedi, mais il est prudent de dire que si Barcelone n’obtient pas les trois points contre l’Atletico Madrid, ils peuvent dire adieu à l’argenterie pour un autre. saison.

Pour cette raison, on s’attend à ce que les Catalans cherchent à jouer sur le pied avant dès le départ et essaient de forcer le problème tôt.

L’équipe de Diego Simeone sera plus qu’heureuse de s’asseoir et de se défendre pendant la majorité du match, puis d’essayer de frapper le Barca lors de la contre-attaque avec un certain rythme à l’avant via Yannick Carrasco et Marcos Llorente.

Luis Suarez ne surpassera aucun de ses anciens collègues, mais il pourrait les surpasser, et la façon dont El Pistolero est géré tout au long pourrait être l’une des clés de ce jeu.

Photo par Aitor Alcalde Colomer / .

L’Uruguayen est également sorti de l’ébullition un peu récemment.

Après une tache violette de 11 buts et une passe décisive en neuf matchs en début d’année, Suarez n’en a réussi que trois depuis la mi-février.

Ayant raté le match inverse au Wanda Metropolitano, il aura hâte de montrer au Barca ce qu’il a manqué, et il en va de même pour le vieil homme de l’Atleti, Antoine Griezmann.

Le Français ne s’est jamais vraiment retourné contre ses anciens employeurs, mais son partenariat avec Leo Messi porte ses fruits, et c’est un véritable talisman pour les blaugranes à l’heure actuelle.

Huit buts et une passe décisive lors de ses neuf derniers matches toutes compétitions confondues en témoignent.

S’il parvient à retrouver le filet ou le lien avec le maestro argentin, Atleti aura peut-être du mal à revenir.

Photo par Pedro Salado / Quality Sport Images / .

Leur récente série de trois défaites et un match nul lors de leurs huit derniers matchs est la plus pauvre des quatre premières équipes. De plus, ils n’ont pas gagné à l’extérieur lors de leurs cinq derniers matches et n’ont pas réussi à marquer dans trois.

La victoire au Wanda plus tôt en 2020/21 était la première de Diego Simeone contre le Barca en Liga, tandis que le dernier match du Camp Nou entre les équipes est le seul match de championnat où Atleti a marqué plus d’un but au stade au cours des 12 dernières années. .

L’histoire est très favorable aux hôtes, et ce n’est vraiment pas une opportunité à laisser passer.

Ronald Koeman a généralement échoué de manière spectaculaire dans les matchs où il y avait quelque chose en jeu, malgré la finale de la Copa del Rey. Il est maintenant temps pour le manager et ses joueurs de se présenter et de poser leur marqueur.