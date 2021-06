La forme du cuir rencontre la fonction 9to5Toys

Vous lisez Testé avec 9to5Toys, où nous explorons les bases technologiques de tous les jours qui facilitent un peu la vie. Parcourez l’intégralité de notre guide pour connaître toutes les dernières critiques et exprimez-vous dans les commentaires ci-dessous s’il y a quelque chose que vous aimeriez voir figurer.

Le portefeuille MagSafe d’Apple étant un sujet délicat parmi les propriétaires d’iPhone 12, les marques tierces se sont intensifiées pour offrir une meilleure valeur à l’espace pour vendre de l’argent et des cartes avec votre combiné. L’une des options les plus premium ces derniers temps vient des gens de Twelve South, qui vient de dévoiler son nouvel étui Book Book Leather MagSafe Wallet. Maintenant, nous voyons si c’est le haut de gamme 70 $ L’étiquette de prix vaut la peine d’être payée dans notre dernière revue Tested with 9to5Toys.

Pratique avec l’étui portefeuille Twelve South Book Book MagSafe

En tant que dernier ajout à sa gamme d’accessoires Apple haut de gamme, le dernier étui Twelve South Book Book arrive pour envelopper votre appareil de la série iPhone 12 dans une finition en cuir. Bien qu’il y ait toujours le même design de signature que nous avons vu récemment dans la gamme, il y a le nouvel ajout de la compatibilité MagSafe qui est une première pour la collection.

Le nouveau portefeuille Twelve South MagSafe offre un design 2 en 1 qui associe un étui plus léger à une housse en cuir détachable. Vous trouverez de la place pour trois cartes bancaires au-dessus d’une fente d’identification et d’une pochette pour stocker de l’argent dans la coque du portefeuille, qui s’enclenchera magnétiquement au dos de l’étui en cuir robuste pour iPhone 12. Un design folio protège non seulement votre écran avec une doublure en microfibre, mais peut également servir de support pour soutenir votre appareil.

Mais avec son 70 $ étiquette de prix, l’étui Twelve South MagSafe Wallet vaut-il réellement le prix le plus élevé par rapport à certaines des couvertures les plus abordables du marché ? Découvrons-le.

Voici un aperçu des spécifications :

Cuir de qualité supérieure, étui tout-en-un pour iPhone, portefeuille et support de visualisation Coque iPhone entièrement amovible compatible MagSafe Poche de protection intégrée pour Apple Card ou ID La languette magnétique maintient le téléphone et le portefeuille ferméContient les cartes bancaires et les espèces ou les reçus

Prise de 9to5Toys

Dès le départ, le dernier étui MagSafe Wallet de Twelve South est à la hauteur de son nom Book Book avec une esthétique unique en cuir. Certains peuvent être désactivés par le facteur de forme stylisé par rapport à la pléthore d’alternatives plus basiques sur le marché, mais il y a de fortes chances que si vous êtes arrivé jusqu’ici, il y a au moins un certain intérêt pour le flair supplémentaire.

Avec cela à l’écart, regardons en fait la version récente. Au cours de la semaine dernière, j’ai essayé le nouvel étui pour iPhone 12 Pro, et ma première impression a été à quel point l’étui Twelve South Leather Wallet se sent bien en main. Chaque fois que la marque apparaît ici chez 9to5Toys, une combinaison d’adjectifs premium ou élégant est lancée, et ce sont également les premières choses qui viennent à l’esprit cette fois-ci.

La qualité de fabrication est solide et le cuir utilisé ici par Twelve South a un toucher doux qui compense son facteur de forme plus volumineux lorsqu’il se trouve dans le portefeuille. En ce qui concerne le boîtier intérieur, le pare-chocs est certainement du côté le plus robuste, qui s’associe à un support en cuir pour renforcer un peu le style.

La plupart de ces éléments sont comparables à ceux de la gamme d’étuis Book Book Wallet de la marque, mais cette fois-ci, Twelve South ajoute la nouvelle prise en charge de MagSafe. C’est là que la nouvelle version brille certainement à mon avis, car la prise en charge de la nouvelle norme d’Apple se marie parfaitement avec le facteur de forme 2-en-1. Bien que le maintien magnétique réel ne soit pas aussi solide que certains des étuis les plus minces du marché, les aimants intégrés se sont avérés plus que suffisants pour maintenir de manière fiable le téléphone et l’étui en place sur des supports ou des coussinets changeants.

J’ai appris à aimer le fait que lorsqu’il est temps de sortir, je peux simplement accrocher la coque magnétique du portefeuille en cuir, mais à la maison, je n’ai pas besoin d’utiliser le volume typique fourni avec les motifs folio. Twelve South offre effectivement le meilleur des deux mondes ici, avec la possibilité d’ancrer mon iPhone 12 Pro sur une station d’accueil MagSafe, ajoutant encore plus de commodité au mélange.

Tout cela pour dire que Twelve South offre beaucoup de valeur aux côtés de ses styles haut de gamme habituels. La conception 2 en 1 et l’intégration de MagSafe en font l’un des portefeuilles en cuir les plus convaincants du marché, ce qui justifie amplement le 70 $ étiquette de prix à mes yeux. Bien sûr, il existe des options plus abordables, mais aucune ne sera aussi polyvalente et élégante que le nouvel étui Book Book Leather Wallet de Twelve South.

