La forme épouvantable de Leeds n’est pas entièrement la faute de Marcelo Bielsa, mais cette saison pourrait « être sa dernière » à Elland Road, a déclaré talkSPORT

Marcelo Bielsa n’est pas entièrement responsable de la baisse de forme actuelle de Leeds, mais il pourrait bien en être à sa dernière saison à Elland Road.

C’est le verdict de l’ancien attaquant de Premier League Darren Bent, qui estime que l’Argentin ne s’adapte pas à sa situation actuelle.

Leeds est dans une forme terrible, mais les blessures et COVID-19 n’ont guère aidé les choses

Leeds a été frappé par une terrible crise dans son équipe, avec Bielsa sans TEN joueurs seniors pour le moment en raison d’infections et de blessures au COVID-19.

Leur équipe rafistolée a été battue 7-0 à Manchester City mardi dernier avant d’être envoyée 4-1 à Elland Road par Arsenal ce week-end.

Le club du Yorkshire occupe deux places et cinq points au-dessus de la zone de relégation, mais les deux équipes immédiatement en dessous d’eux, Watford et Burnley, ont respectivement deux et trois matchs en main.

Et leur série de matches intimidante ne s’arrête pas à Arsenal alors qu’ils affrontent Liverpool le lendemain de Noël à Anfield.

Les Blancs ont perdu trois défaites de suite et planent précairement au-dessus de la zone de relégation

L’ancien attaquant de Tottenham Bent, cependant, estime que leur effondrement actuel peut certainement être attribué à COVID-19 et à des blessures, mais a insisté sur le fait que Bielsa doit être plus pragmatique avec sa tactique.

« Il a fait un excellent travail là-bas », a-t-il déclaré à talkSPORT.

«Ils sont absents de la Premier League depuis 16 ans et il les a ramenés là-bas.

« Évidemment, ils ont terminé neuvième [last season], ce qui est un très bon retour.

« Cette saison, oui, ils n’ont pas été assez bons, mais il faut tenir compte des blessures.

« Vous parlez de Kalvin Phillips – leur meilleur joueur. Patrick Bamford a été brillant la saison dernière. Liam Cooper – leur capitaine – est sorti. Rodrigo, leur attaquant remplaçant, il est sorti. Luke Ayling a également été sur la touche.

«Ce n’est donc pas comme s’ils avaient eu toutes leurs stars et n’avaient pas été en mesure de jouer.

Leeds en a concédé 11 lors de ses deux derniers matchs et il fera face à un voyage intimidant à Anfield ensuite

« J’aimerais voir Bielsa, parfois, être plus pragmatique et ne pas aller trop vite parce que si vous jouez les meilleures équipes, surtout quand vous n’avez pas vos meilleurs joueurs, vous allez vous faire battre . «

Bent a ensuite affirmé que cette saison serait la dernière de Bielsa à Ellland Road.

« Je pense que ce sera sa dernière saison à Leeds parce qu’il est là depuis plus longtemps que partout ailleurs », a ajouté Bent.

«Je pense qu’il a fait du bon travail, mais il faut être capable de s’adapter en tant que manager.

« Je sais que vous avez des principes et que vous voulez jouer d’une certaine manière, mais si les choses ne fonctionnent pas et que vous n’avez pas les outils pour faire ce que vous voulez faire, vous devez être plus pragmatique et changer un un peu pour essayer de marquer un point ici ou là.

