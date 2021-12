La forme financière future et la création de richesse sont des facteurs clés pour posséder une crypto : une étude montre

Le géant des paiements par carte de crédit Visa a récemment mené une étude, qui montre que jusqu’à 42 % et 41 % des personnes interrogées, respectivement, pensent que « la voie financière du futur » et « la création de richesse » sont les plus grands catalyseurs de motivation lors de la possession de crypto-monnaies. .

Le rapport intitulé « The Crypto Phenomenon : Consumer Attitudes and Usage » a noté :

« Les principaux moteurs de la possession et de l’utilisation de crypto-monnaies participent à la » voie financière du futur « (42 % des propriétaires) et génèrent de la richesse (41 % des propriétaires), deux facteurs de motivation avant-gardistes. »

Pendant ce temps, l’étude divise également les répondants en cinq catégories, des « propriétaires actifs » aux propriétaires de cryptos en passant par les propriétaires non-cryptés « non engagés ». 94% des personnes interrogées dans le monde ont équipé la crypto-sensibilisation. Selon l’étude :

« Près d’un consommateur averti sur trois possède déjà ou utilise des crypto-monnaies, la plupart affirmant que leur utilisation a augmenté au cours de la dernière année (62% des propriétaires), et les deux tiers s’attendent à ce que la part de leurs actifs investissables investis augmente. dans les 12 prochains mois (66% des propriétaires) ».

En partenariat avec LRW, une entreprise de matériaux, l’étude a interrogé 6 430 décideurs financiers répartis sur huit marchés : les États-Unis, l’Afrique du Sud, Hong Kong, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Brésil, l’Australie et l’Argentine.

Une partie des informations obtenues à partir de l’enquête en ligne menée entre le 25 août et le 13 septembre de cette année était que les crypto-monnaies font partie de la conscience populaire et sont prêtes pour une nouvelle croissance, en particulier sur les marchés émergents.

La recherche a également noté que les utilisateurs effectuant des transactions avec des crypto-monnaies étaient encouragés par des facteurs tels que l’évitement des frais de conversion d’échange, les faibles frais de transaction et l’accessibilité pour effectuer des transactions à tout moment.

En outre, la participation des institutions financières, en particulier par le biais de récompenses cryptographiques et de cartes liées à la cryptographie, serait essentielle pour élargir l’adoption et la croissance.

Parallèlement, Visa cherche à aider les institutions financières à saisir les opportunités des cryptomonnaies et à tester de nouvelles expériences et innovations pour les utilisateurs, telles que les programmes de récompenses cryptographiques, grâce à ses services de conseil récemment lancés dans le cadre de la division consulting et analyse.

