La formidable évolution physique de Cade Cunningham ces dernières semaines

Les rigueurs physiques de la NBA sont de plus en plus notables et c’est pourquoi les rookies doivent faire un intense travail de renforcement musculaire avant le début de la saison. En fonction de leurs objectifs et de leur style de jeu, ils le feront plus ou moins, et en fonction de l’actualité qui leur arrivera Cade CunninghamIl est clair que le n°1 du repêchage se veut un joueur puissant, capable de défendre les gros joueurs et d’attaquer la peinture. Dwane casey a révélé sur SportsYahoo que les Detroit Pistons ont gagné environ 5 kilos de masse musculaire depuis la fin de la Summer League jusqu’au début du camp d’entraînement.