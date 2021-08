La formulation QR 678 approuvée par le DCGI s’avère être un différenciateur du traitement de greffe de cheveux traditionnel

La thérapie QR 678 ® a également démontré des résultats encourageants dans la perte de cheveux induite par la chimiothérapie, le traitement d’affections capillaires comme la dermatite séborrhéique et dans les maladies immunogènes comme l’alopécie areata.

Par le Dr Debraj Shome

Le contrôleur général des médicaments de l’Inde (DCGI) et la Food and Drug Administration des États-Unis (USFDA) ont approuvé QR 678 a comblé le fossé sur le marché de la repousse des cheveux et s’est avéré être un différenciateur du traitement de greffe de cheveux traditionnel. Cette solution de restauration capillaire aide au développement des follicules. Les follicules sont le réservoir des ingrédients essentiels nécessaires à une croissance saine et soutenue des cheveux en induisant les signaux du développement des follicules pileux.

La formulation du produit fabriqué en Inde QR 678 a acquis une réputation internationale en produisant les résultats les plus efficaces et les plus efficaces plus rapidement que tout autre traitement de repousse des cheveux chirurgical et non chirurgical connu aujourd’hui.

Son efficacité et son efficacité ont été examinées par le Centre d’évaluation et de recherche sur les médicaments (CDER) et il a également été établi que ses avantages l’emportent sur ses risques potentiels. La formulation a reçu des brevets aux États-Unis et en Inde ; les essais comparatifs entre les traitements QR678 et PRP ont permis à la thérapie d’obtenir des résultats presque 300 % meilleurs que les injections de plasma riche en plaquettes (PRP).

Cette forme de traitement/thérapie capillaire est un mélange de facteurs de croissance naturels qui sont déjà présents dans le cuir chevelu et, par conséquent, elle est totalement sûre à utiliser sur tout le monde. Il a la bonne concentration de facteurs de croissance des cheveux spécifiques, n’a pas d’effets secondaires, est effectué en ambulatoire et les résultats sont visibles dans les huit semaines suivant le début du traitement.

La thérapie freine la chute des cheveux et augmente l’épaisseur, le nombre et la densité des follicules pileux existants, offrant une plus grande couverture capillaire aux personnes souffrant d’alopécie ou de calvitie masculine et de perte de cheveux féminine. La thérapie QR 678 ® a également démontré des résultats encourageants dans la perte de cheveux induite par la chimiothérapie, le traitement d’affections capillaires comme la dermatite séborrhéique et dans les maladies immunogènes comme l’alopécie areata.

Le couronnement, également connu sous le nom de cheveux, est une expression de son style et de sa personnalité. La quantité de cheveux que vous avez sur votre cuir chevelu et la façon dont vous les coiffez contribuent grandement à faire une bonne première impression. La chute des cheveux reste un sujet de préoccupation majeur, en particulier dans les groupes d’âge de 25 ans et plus. Les cliniciens et les cosmétologues étudient les modalités depuis longtemps maintenant.

La perte de cheveux anormale du cuir chevelu ou de toute autre partie du corps portant des cheveux est généralement classée comme chute de cheveux. Vous savez que vous souffrez de perte de cheveux lorsque vous vous réveillez avec des cheveux sur votre oreiller ou lorsque votre peigne a plus de poils dessus que sur votre cuir chevelu.

Il existe de nombreux types de modèles de chute de cheveux, tels que la calvitie masculine et féminine, l’amincissement des cheveux et l’alopécie areata. La chute des cheveux peut être permanente ou temporaire, mais elle peut laisser une marque avec de graves effets psychologiques sur les patients pour diverses raisons de santé. Des effets secondaires minimes et des traitements non invasifs sont les deux facteurs importants que les patients recherchent dans les solutions de chute et de repousse des cheveux.

L’inquiétude, le stress et la perte d’estime de soi qui accompagnent la perte de cheveux à jamais indésirable ne font qu’alimenter le filer et vous finissez par perdre plus de cheveux… et à son tour votre confiance en vous. Heureusement, il existe des moyens d’étouffer le problème dans l’œuf. Au fil des ans, les solutions contre la perte de cheveux ont fait un bond en avant avec des traitements de repousse des cheveux non chirurgicaux comme le minoxidil topique en vente libre, le finastéride oral sur ordonnance, les injections de PRP, les procédures de greffe de cheveux, le traitement des cellules souches, etc.

Bien qu’elles aident à réduire la chute des cheveux lorsqu’elles sont utilisées en combinaison, ces méthodes sont truffées d’effets secondaires tels que des démangeaisons du cuir chevelu, un dysfonctionnement sexuel, une infection du cuir chevelu, etc. La résolution du nouveau millénaire pour résoudre ce problème complexe est devenue sûre, facile, et des traitements anti-chute très efficaces et non chirurgicaux comme le nouveau QR 678 ® – un premier traitement de la chute et de la repousse des cheveux en son genre.

(L’auteur est un chirurgien plasticien du visage, The Esthetic Clinics, Mumbai. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts de la santé et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie ou médicament. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle du Financial Express Online.)

