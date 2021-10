La Formule 1 à nouveau amoureuse des États-Unis, réussira-t-elle cette fois ?

La Formule 1 a déjà emprunté cette voie… Dans les années 70 et 80, la forme de course automobile la plus populaire au monde ressemblait à la prochaine grande nouveauté aux États-Unis.

Mario Andretti a remporté un championnat du monde. Trois courses de grand prix ont eu lieu en une seule année sur l’asphalte américain. Ce furent des moments vertigineux, mais ils n’ont pas duré.

Maintenant, la F1 et son propriétaire américain, Liberty Media, font un autre grand effort pour se tailler un bastion rouge, blanc et bleu dans un pays où il a longtemps été éclipsé par d’autres façons d’aller vite.

De la popularité de la série documentaire Netflix « Drive To Survive » à l’ajout d’une deuxième course américaine à Miami l’année prochaine aux grondements d’une nouvelle équipe et d’un pilote américains centrés sur le célèbre nom Andretti, il y a de nombreuses raisons d’être optimiste.

« J’aimerais voir la base de fans s’éveiller ici », a déclaré Andretti, 81 ans, vendredi, lorsqu’il a été contacté à son bureau en Pennsylvanie. «Ce sont les Jeux olympiques de notre sport.»

Son fils Michael, qui a eu un bref et malheureux passage en tant que pilote de Formule 1 en 1993 et ​​est maintenant propriétaire d’une opération de course massive avec des voitures réparties dans le monde entier, est à la tête de l’un des développements les plus excitants.

Michael serait en train de conclure un accord pour acheter l’équipe Alfa Romeo F1 – et de mettre la star américaine de l’IndyCar Colton Herta dans l’une des voitures.

Il n’y a pas eu de pilote américain régulier dans la série depuis Scott Speed, qui a été largué au milieu de la saison 2007.

Mario Andretti a déclaré qu’il était essentiel d’amener des pilotes locaux dans la Formule 1 pour vraiment éveiller la base de fans américains potentiels. Il croit fermement que Herta, 21 ans, a le talent, l’expérience et la passion pour remporter un grand succès sur la plus grande scène de course au monde.

« Il n’y aurait rien de plus utile que d’avoir un pilote américain – pas seulement une équipe américaine – mais un pilote américain portant nos couleurs », a déclaré Andretti. «Je mettrais ma réputation en jeu sur Colton. Je vois tellement de choses chez ce jeune garçon. Un tel talent n’arrive pas tous les jours.

La Formule 1 est apparue sur le point de faire une énorme percée aux États-Unis lorsqu’Andretti est devenu le deuxième Américain à remporter un championnat du monde en 1978, remportant six courses dans son emblématique Lotus noir et or.

Même si son curriculum vitae sans précédent comprend des victoires dans l’Indianapolis 500 et le Daytona 500, ce titre de Formule 1 reste l’exploit de la carrière d’Andretti.

« Je suis tombé amoureux de la course automobile à cause de la Formule 1 », a déclaré Andretti, qui est né en Italie et a émigré aux États-Unis à l’adolescence. « Je serai toujours redevable aux opportunités que j’ai eues dans ce pays … mais la Formule 1 a toujours été l’ambition ultime. »

Surfant sur la vague Andretti, la Formule 1 s’est empressée de s’installer dans toute l’Amérique.

Ils ont couru dans les rues de Long Beach. Ils ont traversé le parking poussiéreux du Caesars Palace à Las Vegas. Ils ont couru autour du Cotton Bowl à Dallas. Ils ont couru le long du fleuve à Detroit.

Puis, apparemment en un clin d’œil, la Formule 1 a disparu des États-Unis

Andretti est revenu à la course IndyCar. Les courses de Long Beach et de Detroit sont également passées à la série américaine à roues ouvertes. Le Grand Prix du Caesars Palace, largement critiqué, n’a duré que deux ans. Le Grand Prix de Dallas a disparu après une seule année, principalement pour une piste qui s’est désintégrée dans la chaleur torride du Texas.

Andretti n’est pas tout à fait sûr de ce qui s’est passé – « Si je le savais, je le mettrais en bouteille et je vous le vendrais d’abord », a-t-il plaisanté – mais il ajoute que c’était probablement « trop ​​temporaire ». Les courses de rue organisées à la hâte – en particulier Las Vegas et Dallas – ressemblaient à des opérations de vol de nuit avec peu d’endurance.

Le dernier hourra a été une course de rue fade à travers le centre-ville de Phoenix qui a attiré des foules embarrassantes et clairsemées. Quand il a discrètement disparu en 1991 après une course de trois ans, il n’y avait aucune preuve que quelqu’un l’ait même remarqué.

Alors que la popularité de NASCAR montait en flèche et que peu de pilotes américains envisageaient une carrière en Formule 1, les États-Unis n’avaient pas eu un seul événement au programme du grand prix pendant neuf longues années.

Le Grand Prix des États-Unis est revenu en 2000 sur le nouveau parcours routier à travers les terres étagées de l’Indianapolis Motor Speedway. Mais un premier sursaut de popularité s’est rapidement estompé et l’une des plus grandes débâcles de l’histoire du sport – un différend sur les pneus en 2005 qui n’a conduit que six voitures à prendre la piste – a essentiellement brûlé tous les ponts d’Indy.

Depuis sa reprise sur le Circuit des Amériques à l’extérieur d’Austin en 2012, le Grand Prix des États-Unis a présenté une foule nombreuse et des courses astucieuses sur le parcours routier ultramoderne de 3,4 milles.

Mais Liberty Media souhaite que la Formule 1 soit bien plus présente aux États-Unis qu’un week-end au calendrier chaque automne au cœur du Texas.

Les officiels étaient si impatients d’avoir une deuxième course américaine sur le calendrier que – après avoir été bloqués à chaque tournant pour organiser une course de rue sur le front de mer glamour de Miami – ils se sont installés pour une course de stationnement autour du Hard Rock Stadium, domicile des dauphins de la NFL et loin du centre-ville.

Bien que cela ait suscité des gémissements de la part des puristes de la course, Andretti a déclaré que l’événement de Miami, prévu pour mai prochain, est loin des courses de Ceasars Palace et de Dallas il y a toutes ces années : « Je sais qu’il y a eu vraiment beaucoup de préparation et d’investissement dans Miami. C’est énorme. Ils ont l’ambition d’en faire vraiment l’une des plus grandes courses au monde.

Si c’est bien fait, rien n’empêche deux courses de réussir aux États-Unis.

« C’est un pays tellement immense, avoir une seule course ici n’est pas suffisant pour vraiment pouvoir puiser dans la culture sportive ici et vraiment encapsuler les fans et les faire voyager avec nous », a déclaré Lewis, septuple champion du monde de F1. Hamilton, qui est engagé dans une bataille serrée pour le championnat de cette année avec Max Verstappen.

D’ailleurs, Liberty vise déjà une troisième course américaine. Un retour à Las Vegas – bien fait cette fois – figure apparemment en tête de sa liste de souhaits.

Naturellement, les pilotes craignent que Liberty ajoute trop de courses à un calendrier déjà chargé.

La saison 2022 comportera un record de 23 événements sur les cinq continents, et les propriétaires de la série ont pour objectif d’augmenter jusqu’à 25 courses par an.

De toute évidence, le plus grand objectif de la Formule 1 est de conquérir l’Amérique et cette fois, cela pourrait bien arriver. (Rapport de Paul Newberry)

Un pour les livres de mémoire 🙌 #USGP pic.twitter.com/79pO0WlKmv – Circuit des Amériques (@COTA) 23 octobre 2021