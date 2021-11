La Formule 1 a-t-elle besoin d’un nouveau championnat basé sur les courses de sprint ?

Il semble qu’un nouveau championnat de sprint pourrait être introduit en Formule 1 l’année prochaine, mais est-ce vraiment nécessaire ?

Malgré une réaction quelque peu mitigée au format de qualification pour le sprint qui a été utilisé lors de trois week-ends de course cette saison, le double de ce montant doit avoir lieu lors de la campagne 2022.

Le sport a déclaré que ce format pourrait être modifié pour essayer de répondre aux préoccupations des fans. Ce qui sera changé exactement n’a pas encore été confirmé – même si cela a peut-être déjà été révélé officieusement.

Si Ted Kravitz de Sky Sports a raison, un championnat de sprint sera introduit, les 10 premiers de la course raccourcie marquant tous des points et l’ordre d’arrivée ne définissant pas la grille pour l’événement principal de dimanche.

« Deux choses cruciales vont changer l’année prochaine avec les sprints », a déclaré Kravitz au Brésil.

« Tout d’abord, il semble que ce sera un championnat de sprint complet de six courses avec ses propres points – donc le vainqueur en obtiendra 10 et il y aura des points jusqu’à la 10e place et les résultats du sprint ne définiront pas la grille pour le grand prix.

« Je dois souligner qu’il semble qu’en ce moment, l’ambiance actuelle, en parlant à Ross Brawn et Stefano Domenicali, est que les puristes gagneront, et il semble que les qualifications un vendredi établiront la grille pour le grand prix et nous J’aurai notre propre petit championnat de sprint qui sera un peu plus précieux en termes de points.

Alors, cela résout-il les problèmes que beaucoup ont avec les sprints actuels, et cela en vaut-il la peine ?

Lewis Hamilton sur p̶o̶l̶e̶ ̶p̶o̶s̶i̶t̶i̶o̶n̶ P1 pour le sprint de samedi ! Il est rejoint au premier rang par nul autre que Max Verstappen. L’amener sur! #BrésilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/mC8Ja7pTDu – PlanetF1 (@Planet_F1) 12 novembre 2021

Eh bien, l’un des trois changements majeurs le fait certainement, avec une séance de qualification traditionnelle plutôt que le sprint lui-même déterminant la pole position et toute la grille de la course principale.

Il est juste de dire que la « course » du samedi n’a pas été bien accueillie dans l’ensemble du sport, beaucoup estimant qu’il est faux que celui qui est le plus rapide au cours d’un tour n’obtienne pas la pole position.

En effet, cela ne se sent pas bien. Cela va à l’encontre de la tradition du sport et, même si ce n’est pas aussi important, cela perturbe vraiment le livre des records. Donc, à cet égard, le nouveau format proposé serait sans aucun doute un pas dans la bonne direction.

Une préoccupation serait cependant que, si le sprint ne détermine pas la grille, cela peut sembler inutile et donc moins divertissant, tandis que les équipes et les pilotes ne prendront pas beaucoup de risques ou ne feront pas beaucoup d’efforts.

Le deuxième grand changement, l’attribution de points aux 10 premiers, résoudrait quelque peu ce problème. Bien sûr, en supposant que l’ancien format de pointage d’avant 2010 soit utilisé, il y en aurait moins que dans une course complète, mais chaque petit geste compte.

Si, cependant, ces points ne vont que vers un championnat de sprint, cela signifierait que les sprints n’ont aucun impact sur la course principale ou le championnat principal, et franchement, personne ne s’en souciera.

Cela soulève la question : est-il vraiment utile d’avoir un championnat de sprint ? Et honnêtement, j’ai du mal à trouver des raisons pour lesquelles il devrait y en avoir et ce que cela ajouterait au sport.

Un autre titre, bien sûr, mais les meilleurs pilotes dans les meilleures voitures sont les seuls qui auraient une chance réaliste de le remporter, et quelque chose me dit que s’ils étaient enfermés dans une lutte pour le titre pour le championnat principal, ils s’en ficheraient beaucoup à propos de celui-ci.

Il est difficile de voir des équipes s’en soucier non plus, à moins qu’une énorme somme d’argent ne soit offerte pour y réussir. C’est peut-être une vision cynique, mais avec la mise en place du plafond budgétaire, ils ne voudront pas risquer d’endommager des pièces s’il n’y a pas beaucoup de récompense à offrir.

Et même si les pilotes et l’équipe se donnaient à fond, les fans seraient-ils agités ? Comme l’a montré la Ligue des Nations dans le football, il est difficile de susciter beaucoup d’intérêt pour une toute nouvelle compétition, surtout lorsqu’elle se déroule en parallèle de la principale.

Les autres changements apparents – ne pas avoir le sprint servant de qualification et ajouter plus de positions pour marquer des points – sont bons et améliorent définitivement le format.

Avoir un week-end de course traditionnel avec une course séparée plus courte entre les qualifications et l’événement principal qui aurait un impact significatif sur les championnats du monde pourrait être formidable.

Ce ne serait pas le cas, cependant, si cette course n’avait aucun impact sur le classement principal et ne concernait plutôt qu’un championnat distinct.

Le sport est déterminé à maintenir les courses de sprint, et c’est assez juste – elles attirent plus de téléspectateurs et donc d’argent et, si elles sont effectuées correctement, peuvent rendre le sport plus divertissant.

Un championnat de sprint, cependant, n’y ajouterait rien et pourrait les rendre considérablement moins intéressants si cela signifie qu’ils n’ont pas d’impact sur le championnat auquel tout le monde se soucie réellement.

Bref, en avoir un serait aussi inutile que Haas en 2021.