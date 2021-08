La Formule 1 annonce son calendrier révisé avec 22 grands prix

28/08/2021 à 12:56 CEST

La Formule 1 a annoncé ce samedi, lors du GP de Belgique à Spa-Francorchamps, une version mise à jour de son calendrier 2021, qui passe de 23 à 22 grands prix et laisse une date ouverte avec un circuit à confirmer (au Qatar), en novembre, entre les GP du Brésil et d’Arabie Saoudite.

Selon le communiqué publié par les responsables du championnat, la F1 a travaillé avec les promoteurs et les autorités locales pour s’adapter aux restrictions actuelles de la pandémie de COVID-19.

Pour cette raison, plusieurs dates des grands prix prévus sont ajustées et l’un des 23 prévus est définitivement perdu, même si la F1 battra également son record historique si elle atteint les 22 grands prix.

« Nous sommes très heureux d’annoncer des mises à jour du calendrier 2021 après de longues négociations avec les promoteurs et les autorités nationales. La pandémie continue de poser des défis à la saison, mais nous avons montré que nous pouvons nous adapter et sommes convaincus que nous pouvons livrer un record de 22 courses. cette année, malgré la pandémie mondiale », dit-il Stefano Domenicali, PDG de catégorie.

“Je tiens à remercier les promoteurs du Brésil, du Mexique et de la Turquie pour leur patience et leur flexibilité, et nous donnerons bientôt les détails de l’ajout final. Cette saison s’avère être une bataille incroyable sur la piste et c’est extrêmement excitant pour notre fans du monde entier. Nous espérons que l’intensité continuera dans les courses à venir. “

Après le GP de Belgique, voici les événements suivants prévus :

GP des Pays-Bas du 5 septembre (Zandvoort)

GP d’Italie du 12 septembre (Monza)

26 septembre GP de Russie (Sotchi)

10 octobre GP de Turquie (Istanbul)

24 octobre GP des États-Unis (Circuit of the Americas, Austin)

7 novembre GP de Mexico (Autodromo Hermanos Rodríguez)

14 novembre GP de Sao Paulo (Interlagos)

21 novembre À confirmer

5 décembre GP d’Arabie Saoudite (Djeddah)

12 décembre Abu Dhabi GP (Yas Marina)