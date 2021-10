La Formule 1 arrive en Amérique en grand

Lorsque le Grand Prix des États-Unis est revenu au calendrier de la Formule 1 en 2012, au Texas, la plus haute classe mondiale de course automobile internationale faisait un grand pas dans un pays qu’elle avait abandonné cinq ans plus tôt.

Une décennie plus tard, la F1 est bien là pour rester aux États-Unis.

Le Grand Prix des États-Unis de dimanche remplira le contrat initial de 10 ans de la F1 avec le Circuit des Amériques, et la série a un nouvel accord de 10 ans pour le Grand Prix de Miami à partir de la saison prochaine. Les nouveaux fans américains ont été attirés par la F1 par les docuseries Netflix « Drive to Survive ».

Il a fallu une décennie à la F1 pour s’implanter, même sans pilote américain, beaucoup ont insisté sur le fait que la série devait survivre à long terme aux États-Unis. Le combat de championnat passionnant entre Lewis Hamilton et Max Verstappen a été captivant et la foule à guichets fermés dimanche devrait être la plus importante de l’histoire de la course.

« Énorme, énorme fan de F1 », a déclaré jeudi le champion en titre de NASCAR Chase Elliott aux journalistes tout en portant une chemise soutenant le pilote McLaren Daniel Ricciardo. « Vous savez, c’est super amusant à regarder et ils ont beaucoup de traction en ce moment. »

L’ajout de Miami au calendrier à partir de mai prochain devrait augmenter la présence de la F1 en Amérique du Nord à quatre étapes : Montréal et Mexico reviennent toutes deux au calendrier 2022, et Austin fait partie des 23 dates annoncées alors même que le président de la piste, Bobby Epstein, cherche un nouveau contrat pluriannuel.

« Je suis assez optimiste, nous parviendrons à un nouvel accord à l’avenir », a déclaré Epstein. « La piste est devenue la marque mondiale que nous voulions qu’elle soit. Les architectes qui l’ont conçue ont eu raison, la ville en tant que destination a été validée. Il y avait beaucoup de gens qui doutaient et ne voyaient pas pourquoi cela fonctionnerait à Austin. Nous avons prouvé que c’était réussi.

Epstein pense même qu’il y a suffisamment d’intérêt pour d’autres arrêts aux États-Unis. Liberty Media, une société d’investissement basée aux États-Unis, dirige la F1 depuis 2017 et le président Stefano Domenicali a reconnu que le pays est un «marché de croissance clé».

Peu de gens se seraient attendus à ce que la série décolle comme elle l’a fait.

Le Circuit des Amériques ne faisait que rouler dans la garrigue à l’extérieur de la capitale du Texas lorsque la F1 a annoncé son retour aux États-Unis cinq ans après la fin de sa course de huit ans à Indianapolis Motor Speedway. Il semblait risqué de construire une installation de 300 millions de dollars dans le but d’accueillir la F1 et ses équipes à roues ouvertes dans un pays où la série de stock-cars NASCAR est reine.

Les législateurs du Texas ont adouci l’accord en autorisant Epstein et les promoteurs de courses à puiser dans l’argent de l’État pour couvrir les frais de droits de la F1 – un onglet qui s’élève à plus de 25 millions de dollars par an. Les organisateurs ont demandé 35 millions de dollars de fonds publics pour la course de cette année.

Epstein a transformé les week-ends de course en festivals à part entière avec des concerts de stars mettant en vedette Taylor Swift, Justin Timberlake et Pink. Billy Joel est la tête d’affiche de samedi soir dans l’immense champ intérieur de la piste.

Le pilote NASCAR Denny Hamlin, triple vainqueur du Daytona 500, s’est plaint de la foule clairsemée lors de la course éliminatoire de la semaine dernière à Fort Worth. Il a suggéré à NASCAR de copier l’approche festive du Grand Prix des États-Unis pour attirer plus de fans.

« J’adorerais nous voir adopter une approche plus proche de la F1 pour un week-end de course et comment nous organisons des hospitalités, des fêtes, juste toutes ces choses », a déclaré Hamlin. « Il faut juste qu’il y ait plus à faire que de se présenter et de courir comme nous le faisons maintenant. »

Les pilotes de F1 ont fait l’éloge de la piste d’Austin et saisissent toutes les occasions de profiter des États-Unis tout en faisant la promotion de la course. Sergio Perez a lancé les festivités le week-end dernier avec une démonstration dans son Red Bull au centre-ville de Dallas qui a attiré plus de 10 000 spectateurs. Charles Leclerc de Ferrari et Pierre Gasly d’Alpha Tauri étaient assis à côté du court pour l’ouverture de la saison NBA à Milwaukee, et Mick Schumacher, fils de la légende de la F1 Michael Schumacher et pilote de l’équipe américaine Haas, était sur le stand de Stewart-Haas Course à la course NASCAR de dimanche.

« Je peux voir que la passion pour le sport grandit ici, ce qui est formidable », a déclaré Perez. « Il y a encore cinq ans, ce n’était pas aussi populaire que vous le voyez maintenant. Je pense que la F1 ne fera que s’agrandir aux États-Unis.

Ce qui manque encore au marché américain, c’est une victoire – voire un podium – d’un pilote ou d’une équipe américaine.

Il n’y a pas eu de pilote américain en F1 depuis la fin du run limité d’Alexander Rossi avec Sauber en 2015. Il est passé en IndyCar, a remporté l’Indianapolis 500 en tant que recrue et n’est pas revenu en F1.

L’homme d’affaires américain Gene Haas s’est lancé dans la F1 en 2016 afin de développer son entreprise de construction de machines-outils à l’international. Il a jusqu’à présent refusé de développer un pilote américain et présente actuellement des voitures pour Schumacher, un pilote allemand et russe Nikita Mazepin.

Haas a choisi des pilotes expérimentés et soutenus financièrement, bien que le résultat soit cinq saisons sans victoire sans un seul podium. Pire encore, Haas s’est effondré d’une équipe intermédiaire en 2018 à la dernière place cette saison.

Michael Andretti, fils de l’ancien champion de F1 Mario Andretti, a ouvertement déclaré qu’il aimerait étendre la marque Andretti en F1 et serait en discussion pour prendre le contrôle de Sauber. L’Américain s’est même renseigné sur la possibilité de faire monter Colton Herta dans une F1 pour la première séance d’essais de vendredi.

La star d’Andretti, 21 ans, est actuellement en IndyCar et devrait passer en F1 si Andretti obtient une équipe. Herta a essayé la voie du développement de la F1 et a déménagé seul à Londres à 15 ans, mais était de retour aux États-Unis deux ans plus tard lorsque les opportunités ne se sont pas matérialisées. Il a atterri en IndyCar et est devenu le plus jeune vainqueur de la série à 19 ans – sur le Circuit des Amériques – en 2019.

La poursuite de l’une des 20 places de la grille de F1 coûte cher et nécessite un engagement massif des pilotes dès leur plus jeune âge. Perez était adolescent lorsqu’il a quitté le Mexique pour l’Europe afin de se préparer à la F1.

« (Un pilote américain) serait bien d’avoir, mais de mon point de vue, il est très difficile de réussir en F1 », a déclaré Perez. « C’est nous qui devons sortir de chez nous et nous devons le faire à un très jeune âge. » (Rapport de Jim Vertuno avec la contribution de Jenna Fryer)

Faits et statistiques sur le Grand Prix des États-Unis

Statistiques de Formule 1 pour le Grand Prix des États-Unis dimanche sur le Circuit des Amériques à Austin, Texas. La course est la 17ème manche du championnat du monde de 22 courses :

Distance au tour : 5,513 km. Distance totale : 308,405 km (56 tours) Pole position 2019 : Valtteri Bottas (Finlande) Mercedes une minute 32,029 secondes. Vainqueur 2019 : Bottas Race Record du tour : Charles Leclerc (Monaco) Ferrari une minute 36.169 secondes, 2019 Heure de départ : 1900GMT/1400 local REMARQUE : Pas de course en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

Grand Prix des États-Unis

Austin accueille une course pour la neuvième fois et la piste dans le sens inverse des aiguilles d’une montre est la seule manche américaine du calendrier. Hamilton, Bottas, Sebastian Vettel et Kimi Raikkonen sont les seuls pilotes actuels à avoir déjà gagné aux États-Unis. Hamilton est le pilote le plus titré de l’histoire du GP des États-Unis avec six victoires. Hamilton a gagné cinq fois à Austin, tout en commençant trois fois en pole là-bas. Vettel a gagné à Austin en 2013 avec Red Bull et Raikkonen en 2018 avec Ferrari. Hamilton a décroché son troisième titre sur la piste en 2015 et son sixième titre en 2019. Toutes les courses à Austin ont été remportées depuis la première ligne de la grille. Mercedes a débuté en pole position lors des six dernières courses à Austin et tout au long de l’ère actuelle du V6 turbo hybride qui a débuté en 2014. Il n’y a pas de pilotes américains en F1.

Victoires de course

Hamilton a un record de 100 victoires en carrière, dont 79 avec Mercedes, sur 282 départs. Il est monté 176 fois sur le podium. Le leader du championnat Red Bull, Max Verstappen, a remporté sept victoires cette année contre cinq pour Hamilton. Sergio Perez de Red Bull, Esteban Ocon d’Alpine, Daniel Ricciardo de McLaren et Bottas de Mercedes ont chacun gagné une fois. Ferrari a remporté 238 courses depuis 1950, McLaren 183, Mercedes 121, Williams 114 et Red Bull 72.

Position de tête

Hamilton a un record de 101 poles en carrière et a remporté 59 fois la pole. Il a décroché trois poles jusqu’à présent en 2021. Verstappen a été en pole huit fois, tandis que Charles Leclerc de Ferrari a été le plus rapide en qualifications en Azerbaïdjan et à Monaco. Bottas était en pole au Portugal et en Turquie, Lando Norris de McLaren en Russie.

Championnat du monde 2021

Verstappen a six points d’avance sur Hamilton. Mercedes devance Red Bull de 36 points. La tête du championnat n’a pas dépassé huit points pour sept courses d’affilée. (Compilé par .)