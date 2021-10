La Formule 1 aura 23 tests en 2022 avec la première de Miami

15/10/2021 à 19:49 CEST

Le Grand Prix de Bahreïn, qui se tiendra le 20 mars sur le circuit de Sakhir, sera le point de départ du Championnat du monde de Formule 1 2022, qui comptera au total vingt-trois épreuves, soit une de plus que cette année, comme l’a annoncé l’organisateur vendredi.

Le championnat, qui s’achèvera le 20 novembre sur la dispute du Grand Prix d’Abu Dhabi Il connaîtra cinq changements par rapport à cette saison, après le retour des épreuves en Australie, au Canada, à Singapour et au Japon, ainsi que la première du Grand Prix de Miami, qui se tiendra le 8 mai.

En revanche, contrairement à 2021, les grands prix du Portugal, de la Turquie et du Qatar ne seront pas disputés, tandis que l’Autriche, qui a accueilli cette saison deux rendez-vous consécutifs, n’accueillera que le prochain stage.

Le Grand Prix d’Espagne, qui se tiendra le 22 mai sur le circuit Barcelone-Catalogne, sera à nouveau au programme. Également au programme de la Formule 1 pour 2022 figurent le Grand Prix du Mexique, qui se tiendra le 30 octobre, et le Grand Prix du Brésil, qui se tiendra le 13 novembre à Sao Paulo.

« Nous sommes ravis d’annoncer le calendrier 2022 alors que nous nous préparons à entrer dans une nouvelle ère pour le sport avec de nouvelles réglementations et de nouvelles voitures pour l’année prochaine conçues pour créer plus de courses disputées. Nous pensons que nous avons un calendrier fantastique pour 2022 avec des destinations comme Miami . qui rejoignent des scènes célèbres et historiques », a indiqué le président et directeur exécutif de la Formule 1, l’Italien Stefano Domenicali.

Calendrier de Formule 1 de l’année 2022

Le 20 mars. GP. Bahreïn. Sakhir

27 mars. GP. Djeddah

10 avril. GP. Australie. Melbourne

24 avril. GP. Emilie Romagne. Imola

8 mai. GP. Miami Miami

22 mai. GP d’Espagne. Barcelone

29 mai. GP. monégasque. Monaco

12 Juin. GP. Azerbaïdjan. Bakou.

19 juin. GP. Canada. Montréal

3 juillet. GP. Grande Bretagne. Pierre d’argent.

10 juillet. GP. L’Autriche. Spielberg

24 juillet. GP. La France. Le Castellet

31 juillet. GP. Hongrie. Budapest

28 août. GP. La Belgique. Spa

4 septembre. GP. Pays Bas. Zandvoort

Le 11 septembre. GP. Italie. Monza

25 septembre. GP. Russie. Sotchi

2 octobre. GP. Singapour. Singapour

9 octobre. GP. Japon. Suzuka

23 octobre. GP. États Unis. Austin

30 octobre. GP. Mexique. Mexico

13 novembre. GP. Brésil. São Paulo

20 novembre. GP. Abou Dhabi. Abou Dabi