La Formule 1 clarifie le statut du GP du Mexique et des États-Unis après l’arrêt du Canada

Après l’annulation du Grand Prix du Canada 2020, la Formule 1 a insisté sur le fait que les courses aux États-Unis et au Mexique ne sont pas en danger immédiat.

La manche du Championnat du monde de Montréal a été annulée pour la deuxième année consécutive, l’exigence de quarantaine de 14 jours pour toute personne arrivant au Canada rendant le voyage impossible pour le personnel de la F1.

En effet, le Grand Prix d’Azerbaïdjan doit avoir lieu seulement une semaine avant la date prévue de Montréal le 13 juin, qui a maintenant été remplie par le GP de Turquie à la place.

Mais bien que le traditionnel voyage d’été à travers l’Atlantique soit à nouveau abandonné, la Formule 1 a contribué à une déclaration pour insister sur le fait qu’il n’est pas prévu de modifier le programme d’automne en ce qui concerne les Grands Prix des États-Unis et du Mexique.

Ils occupent respectivement les dates du 24 et 31 octobre au calendrier, bien qu’il n’y ait aucune mention du Grand Prix du Brésil qui doit suivre une semaine plus tard.

Les trois pays ont été particulièrement touchés pendant la pandémie, qui a forcé l’annulation de leurs courses l’année dernière, et le Brésil continue d’être gravement touché par une variante du COVID-19 originaire de ce pays.

Une déclaration des promoteurs du Grand Prix du Mexique disait: «En ce qui concerne l’annonce de l’annulation du Grand Prix du Canada 2021, nous voulons confirmer que le Grand Prix du Mexique aura lieu en octobre.

«La décision de ne pas organiser l’événement au Canada est due à une série de mesures très spécifiques dans ce pays, telles que les restrictions de voyage et d’entrée et l’exigence de confinement obligatoire de deux semaines.

«À cet égard, la Formule 1 déclare:« Nous voulons être très clairs sur le fait qu’en ce qui concerne les Grands Prix du Mexique et des États-Unis, aucun changement par rapport aux courses de cette saison n’est prévu.

«’Nous avons travaillé avec les promoteurs respectifs pour que la course 2021 ait lieu au Mexique. Ils sont prêts à présenter un grand spectacle et nous avons hâte de visiter ces destinations ».

«Nous continuons à travailler avec les autorités locales et fédérales pour surveiller la situation afin de garantir la meilleure et la plus sûre expérience à tous les participants.

«En tant que promoteurs du Grand Prix du Mexique, nous sommes convaincus que d’ici la fin octobre, la situation dans le pays permettra à la course de se dérouler avec le public dans l’Autodromo Hermanos Rodriguez.»

