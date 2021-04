La Formule 1 confie aux GP des États-Unis et du Mexique la possibilité d’aller de l’avant

La Formule 1 s’attend à ce que les Grands Prix du Mexique et des États-Unis se déroulent cette année malgré l’annulation de la course du Canada en raison de la pandémie COVID-19.

La course du 13 juin à Montréal a été annulée pour la deuxième année consécutive en raison des exigences de quarantaine pour les visiteurs; La Turquie a remplacé le Canada à la même date.

“Suite aux nouvelles spécifiques concernant le Canada, la Formule 1 veut être très claire sur le fait qu’il n’y a pas de changement aux courses au Mexique et au Grand Prix des États-Unis plus tard cette saison et s’attend à ce qu’elles se déroulent”, ont déclaré les organisateurs du Grand Prix du Mexique, citant la F1. dans une déclaration jeudi.

«Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les promoteurs et ils sont prêts à présenter un grand spectacle et nous avons hâte d’y être plus tard cette saison.»

Toutes les courses de Formule 1 dans les Amériques ont été annulées l’année dernière en raison de la pandémie.

La course de Mexico est prévue pour le 31 octobre de cette année, une semaine après le Grand Prix des États-Unis à Austin, au Texas.

Le Mexique a subi plus de 215000 décès dus au nouveau coronavirus, mais des données gouvernementales distinctes publiées en mars suggèrent que le nombre réel de décès est d’au moins 60% supérieur au chiffre confirmé.

La Formule 1, propriété américaine, considère les États-Unis comme un marché de croissance clé, avec une deuxième course à Miami prévue pour 2022 (Reportage par Alan Baldwin)