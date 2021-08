La Formule 1 confirme la quatrième série de “Drive to Survive”

La Formule 1 a confirmé qu’une quatrième saison de la série documentaire “Drive to Survive” sera diffusée sur Netflix en 2022.

L’émission primée fly-on-the-wall a commencé par couvrir la saison 2018, diffusée l’année suivante, et est devenue très populaire à la fois auprès des fans de F1 et en attirant de nouveaux fans pour le sport – en particulier un public plus jeune et aussi en Amérique .

Au lieu de se concentrer principalement sur la course, « Drive to Survive » passe dans les coulisses pour examiner les personnalités et les relations professionnelles impliquées, à la fois dans le paddock et en dehors du circuit.

À l’heure actuelle, tout ce que nous avons est un teaser “à venir”, mais si un modèle similaire à celui de cette année est suivi, nous pouvons nous attendre à ce que la série sorte juste avant le début de la saison prochaine.

Drive To Survive est de retour ! La saison 4 arrivera sur @netflix en 2022 pic.twitter.com/bwTPimuv8Y – F1 Media (@F1Media) 26 août 2021

Le patron de Haas, Guenther Steiner, figure parmi les personnalités les plus en vue des docuseries, notamment pour son langage coloré et ses interactions avec les anciens pilotes de l’équipe, Romain Grosjean et Kevin Magnussen.

Steiner est heureux de permettre à ceux qui font le programme de le représenter comme bon leur semble.

Il a déclaré plus tôt cette année : « Nous connaissons les cinéastes, ils en tirent le meilleur parti, c’est assez clair.

«Je ne sais pas à quel point cela a été joué et je ne suis donc pas avec ceux qui le critiquent. Je ne sais pas comment ils ont géré le truc. C’est pourquoi je n’ai pas beaucoup d’opinion là-dessus.

« C’est bien connu, les gens du cinéma essaient toujours d’en tirer le meilleur parti possible, pour que les spectateurs prennent plaisir à le regarder. Nous devons et pouvons vivre avec cela.

« Tant que les histoires racontées ne sont pas complètement fausses. Je n’ai pas entendu ça, en fait, que c’est faux. Peut-être un peu sensationnaliste, mais sinon je ne pense pas que grand-chose ait changé en principe – du moins c’est comme ça que je le comprends.

Le directeur des droits médias de la F1, Ian Holmes, a quant à lui déclaré à Motorsport.com plus tôt cette année que la série avait ouvert les yeux du sport sur la croissance potentielle de l’audience que le sport pourrait gagner.

“Ce que cela nous a vraiment démontré, c’est combien de fans pourraient être là-bas et comment pouvons-nous parler aux fans existants mais d’une manière différente”, a déclaré Holmes.

“Ce que la série Netflix nous montre, c’est qu’il y a cet appétit pour le contenu qui n’a pas sa place dans un [regular] spectacle d’avant course. Mais il y a une place pour cela et les gens sont vraiment fascinés par cela.

« L’autre chose qui nous est vraiment démontrée, c’est que ce qui intéresse le plus les gens, ce sont les individus, les personnalités, les rock stars, les pilotes, ou dans certains cas peut-être quelques chefs d’équipe. C’est ce genre de programmation axée sur la personnalité.

“Ce que je pense qu’il a fait avec tant de succès, c’est de mettre en lumière cela, et c’est là que les équipes méritent beaucoup de crédit pour leur ouverture et leur accord pour embrasser le projet et permettre aux caméras et aux microphones dans des endroits où ils n’ont pas été. autorisé auparavant.