La Formule 1 confirme son intérêt pour un deuxième Grand Prix en Chine

Le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, a déclaré qu’un deuxième grand prix en Chine était « 100% » réaliste – une ville ayant déclaré son intérêt à l’organiser.

En 2022, la Chine n’organisera pas de course de F1 pour la troisième année consécutive en raison de la pandémie en cours, mais il est prévu que Shanghai revienne au calendrier la saison suivante et conclue l’accord qu’il a conclu jusqu’en 2025.

Cependant, d’ici là, un deuxième grand prix dans le pays le plus peuplé du monde pourrait être envisagé, la Formule 1 devant devenir encore plus importante dans la patrie de Guanyu Zhou, qui courra pour Alfa Romeo l’année prochaine.

« Je peux vous dire que nous avons déjà reçu de l’intérêt d’une autre ville pour organiser un grand prix en Chine », a déclaré Domenicali à The Race.

« L’année prochaine, nous ne serons pas là – pas à cause de nous, c’est à cause de la pandémie.

«C’est pourquoi nous avons prolongé le contrat cette année immédiatement pour trois ans supplémentaires, pour nous assurer qu’il y a cette compréhension pour que nous soyons là.

« Et je suis sûr que l’effet du fait que Zhou soit dans le monde de la F1, le premier pilote chinois en Formule 1, aura un impact énorme sur la prise de conscience.

« C’est un domaine où nous devons être présents, c’est sûr. C’est un domaine de grand développement – tous les OEM (fabricants d’équipement d’origine) sont très intéressés à y rester.

Le « facteur Zhou » n’est pas un concept inconnu en termes d’attraction de certains pays pour organiser des courses de F1 s’ils ont un pilote sur la grille, car Max Verstappen a été une influence clé dans la relance du Grand Prix des Pays-Bas.

Le coéquipier Red Bull de Verstappen, Sergio Perez, est l’une des principales raisons de la popularité de la course au Mexique.

« Cela montre ce que j’ai toujours dit depuis le début quand je suis arrivé à ce poste à propos de la puissance des pilotes », a déclaré Domenicali.

« Les pilotes sont au centre de notre projet car ils sont ambitieux, ils attirent les fans. Tout le monde veut les voir se battre.

Le problème avec un deuxième Grand Prix en Chine est qu’un programme record de 23 courses a déjà été atteint pour 2022 et qu’il y a encore plus de sites faisant la queue pour accueillir des courses à court et moyen terme.

Las Vegas, l’Afrique du Sud, la Corée et le Maroc seraient également en ligne, sans ordre particulier ici, tandis que Domenicali souhaite rétablir l’Allemagne dans le calendrier si les organisateurs peuvent rendre viable l’aspect financier d’une course.