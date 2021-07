La Formule 1 dévoile la première voiture de spécification 2022 avant la nouvelle réglementation

La Formule 1 a dévoilé un modèle de voiture aux spécifications 2022 avant l’introduction de la nouvelle réglementation la saison prochaine.

Lancé à Silverstone avant le Grand Prix de Grande-Bretagne, il s’agissait de la première représentation physique de l’apparence des voitures l’année prochaine.

La nouvelle ère du sport devait commencer en 2021, mais a été retardée d’un an en raison de COVID-19.

“Cela fait très longtemps que la FIA a officiellement dévoilé le règlement pour l’avenir du sport, mais après le retard d’un an dû à la pandémie, il ne reste que 170 jours avant le début de 2022, date à laquelle nous verrons le prochain génération de voitures de Formule 1 prend la piste », a déclaré Ross Brawn, directeur général F1 de Motorsport.

« Il y a une énorme excitation avant cette nouvelle ère, et bien que 2021 ait été une grande bataille, nous avons encore des voitures qui ont du mal à se suivre pendant la course. La réglementation pour 2022 résoudra ce problème et créera une opportunité pour des batailles plus serrées et plus de courses de roue à roue. L’effet combiné des nouvelles réglementations aérodynamiques et des règles financières, sous la forme d’un plafonnement des coûts, créera les conditions d’un championnat plus équilibré et de combler les écarts sur la grille. »

Voici encore quelques aperçus des nouvelles machines de 2022 👀 La réglementation de la F1 devrait être bouleversée début 2022, avec cette nouvelle voiture visant à rendre la course plus proche que jamais #F1 #F12022 pic.twitter.com/0FSMPSvzPN – Formule 1 (@F1) 15 juillet 2021

« 2022 marquera le début d’une nouvelle ère pour le Championnat du monde de Formule 1 de la FIA, avec l’introduction de l’un des plus grands changements de réglementation de l’histoire du sport », a ajouté Nikolas Tombazis, directeur technique de la monoplace à la FIA.

“La FIA a mené un superbe effort de collaboration avec la Formule 1 et les équipes pour identifier les domaines qui, selon nous, auront le plus grand impact sur la capacité des voitures à se battre étroitement sur la piste, et en combinaison avec le Règlement financier qui est déjà en place, ce nouveau Règlement Technique devrait avoir un grand impact positif sur le spectacle mais aussi sur la pérennité de notre Sport.