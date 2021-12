La Formule 1 dévoile les plans d’hommage à Sir Frank Williams en Arabie saoudite

La Formule 1 a détaillé comment elle envisage de commémorer la vie de Sir Frank Williams en Arabie saoudite, après sa mort le week-end dernier.

Le légendaire propriétaire de l’équipe est malheureusement décédé dimanche à l’âge de 79 ans, et les hommages ont été nombreux pour lui au cours de la semaine précédant la course à Djeddah.

Les voitures de Williams portent des hommages en son nom, dont sa citation préférée du film Top Gun sur le Halo des voitures des pilotes : « Je ressens le besoin, le besoin de vitesse !

Et parmi les hommages rendus à Sir Frank, la Formule 1 observera une minute de silence en son honneur à 19h20, heure locale (16h20, heure du Royaume-Uni), qui aura lieu après le défilé des pilotes dimanche.

Chaque pilote et chef d’équipe se réunira pour prendre part à un moment de réflexion, tandis que des hommages visuels seront diffusés sur grands écrans près des tribunes.

Hommage à Sir Frank Williams sur la FW43B en Arabie Saoudite… #F1 pic.twitter.com/WzdgnZLklM – PlanetF1 (@Planet_F1) 3 décembre 2021

Damon Hill, qui a remporté le championnat du monde pour Williams en 1996, et Martin Brundle ont déjà fait des tours de parade dans la légendaire Williams FW07 autour de Djeddah.

C’était une coïncidence car ces courses avaient déjà été planifiées avant la course, mais elles prennent une importance supplémentaire compte tenu du décès du fondateur de l’équipe.

La FW07 a remporté 15 victoires alors qu’elle était utilisée en Formule 1, et le châssis FW07B a aidé à propulser Alan Jones au titre mondial de 1980, et cette voiture sera à nouveau utilisée avant la course pour donner à Sir Frank un tour d’honneur.

Les pilotes Williams actuels et anciens, ainsi que de nombreuses personnalités du paddock de Formule 1 ont tous partagé leurs souvenirs de l’ancien directeur de l’équipe.

George Russell a dit de son ancien patron : « Je me souviendrai de Frank avec de bons souvenirs. Je me souviens être allé le rencontrer pour la première fois en me sentant plutôt nerveux en 2018, mais en quelques secondes, pour être honnête, vous reconnaissez à quel point il est chaleureux et le genre de personnalité qu’il a.

« C’était un être humain formidable et tellement aimé de tout le monde dans l’équipe et de la communauté au sens large de la Formule 1 – il sera donc toujours une légende au sein de la Formule 1. »