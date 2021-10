La Formule 1 devrait-elle ajouter une troisième course aux États-Unis ? · Fans de course

La Formule 1 semble enfin progresser vers son objectif de se constituer un public aux États-Unis.

Le week-end dernier, le Grand Prix des États-Unis a attiré 380 000 fans sur trois jours, dont environ 140 000 se sont rassemblés sur le Circuit des Amériques à Austin, au Texas, le jour de la course.

L’autodrome international de Miami à Miami Gardens rejoindra le programme en mai de l’année prochaine, garantissant que l’énorme marché américain est représenté aux deux extrémités du calendrier. Mais certains disent que la F1 ne devrait pas s’arrêter là.

Les rumeurs ont longtemps suggéré que le sport pourrait faire un retour à Las Vegas, qui avait déjà organisé des courses en 1981 et 1982. Long Beach en Californie est un autre ancien site de F1 qui a déjà été pressenti pour un renouveau, et la série a courtisé sans succès un événement à New York pendant plusieurs années dans les années 2010.

La F1 a longtemps rêvé de popularité aux États-Unis. Maintenant que c’est enfin réalisé, doit-il s’étendre au-delà de deux courses dans le pays ?

Pour

La taille et la valeur du marché américain en font une cible évidente pour l’expansion de la F1, indépendamment du fait que le sport appartient désormais aux Américains. Bien que la F1 soit revenue aux États-Unis en 2012, ce n’est que depuis le rachat de Liberty Media qu’elle a eu une stratégie pour développer le sport dans le pays, et cela commence à porter ses fruits.

La population américaine représente environ 43% de la taille de celle de l’Europe, mais l’année prochaine, elle aura deux courses de F1 contre 10 en Europe. L’ajout d’un tiers rétablirait l’équilibre plutôt que de le fausser en faveur des États-Unis. Avec des courses déjà dans les États de l’est et du centre, l’ajout d’un troisième événement pour desservir la grande population de l’ouest du pays serait une décision logique.

Contre

Le calendrier F1 2022 compte déjà un record de 23 courses qui poussent les équipes au point de rupture. Le sport est sans doute saturé d’événements tel qu’il est, et si d’autres manches doivent être ajoutées, elles devraient être dans des pays qui n’ont pas de course du tout. Ou bien des continents, comme dans le cas de l’Afrique.

Les options pour une autre course de F1 en Amérique sont irréalistes ou peu attrayantes. L’événement original de Vegas a été un échec de courte durée, Long Beach est désormais synonyme d’IndyCar, et le seul circuit de première année prêt pour la F1 dans le pays à côté de COTA est le parcours routier à Indianapolis, où la F1 a déjà essayé et échoué à trouver une maison à l’ombre de la plus grande course du pays.

je dis

En tant qu’exploitant d’un site Web de sport automobile en anglais, j’ai évidemment un intérêt direct dans le succès du sport dans un si grand pays anglophone.

Cela dit, je pense également que l’expansion aux États-Unis est la bonne chose à faire, ne serait-ce que parce que la F1 n’a pas sérieusement essayé de percer le marché américain auparavant (elle ne se serait pas éloignée, par exemple, de Long Beach en 1983 sinon ).

Dans le calendrier croissant et densément chargé de la F1, certaines régions se sentent sursouscrites pour leurs populations régionales (il y a maintenant beaucoup de courses au Moyen-Orient) tandis que d’autres sont entièrement négligées (Afrique). Par rapport à certaines parties du monde, le marché américain se sent mal desservi.

Il y a aussi la question des fuseaux horaires. Pour le public américain, les courses européennes se déroulent à des moments inopportuns, tandis que les courses du Moyen-Orient et d’Asie ne seront jamais regardées que par les purs et durs. Le meilleur moyen d’attirer des téléspectateurs occasionnels en grand nombre aux États-Unis est donc d’ajouter plus de courses dans leur fuseau horaire.

Néanmoins, trois courses devraient être la limite absolue pour la F1 aux États-Unis. De plus, un troisième ne devrait être ajouté qu’une fois le deuxième événement à Miami établi et si un lieu suffisamment impressionnant qui ajoute une réelle valeur au calendrier peut être trouvé.

Vous dites

La F1 devrait-elle ajouter une troisième course aux États-Unis ? Votez ci-dessous et donnez votre avis dans les commentaires.

Êtes-vous d’accord pour que la F1 ajoute une troisième course aux États-Unis ?

Tout à fait d’accord (10%)Plutôt d’accord (19%)Ni d’accord ni en désaccord (0%)Plutôt en désaccord (23%)Fortement en désaccord (48%)Sans opinion (0%)

Nombre total d’électeurs : 31

