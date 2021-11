La Formule 1 devrait-elle avoir les mêmes commissaires à chaque course ? · Fans de course

La dernière décision controversée sur les règles de course de la Formule 1 a suscité une nouvelle discussion sur la question de savoir si les responsables de la police du sport prennent des décisions cohérentes.

Parmi ceux qui voient une marge d’amélioration, certains pensent que le fait d’avoir les mêmes stewards en charge à chaque événement serait un pas dans la bonne direction. À l’heure actuelle, les commissaires pour chaque week-end, qui statuent sur des questions allant des infractions de conduite aux questions techniques et plus encore, sont issus de pools de plusieurs présidents, commissaires de conduite et autres.

Mais selon Lewis Hamilton, le directeur de course FIA ​​F1 Michael Masi a récemment déclaré aux pilotes que des incidents similaires peuvent être traités différemment par différents commissaires. Cela semble laisser place à l’incohérence.

Le moment est-il venu pour la F1 de nommer des commissaires permanents qui accompagnent la série d’un site à l’autre ? Ce changement serait-il plus susceptible de produire des décisions considérées comme cohérentes et justes ?

Pour

Le partage de la responsabilité de ces décisions vitales entre des groupes de personnes garantit que des points de vue différents sont appliqués d’un week-end à l’autre. Même si tous ceux qui sont impliqués dans la prise de décision étudient les incidents passés, des variations sont inévitables lorsque les personnes qui prennent les appels changent d’un événement à l’autre.

L’introduction de commissaires permanents garantirait que chaque décision est prise par ceux qui ont fait des appels similaires au cours des championnats. Les exemples de décisions similaires suscitant des réactions très différentes seraient donc moins fréquents.

Il y a d’autres avantages potentiels à avoir les mêmes stewards à chaque week-end de course, comme la réduction du temps nécessaire pour prendre des décisions, ce qui a été une préoccupation lors des courses récentes.

Contre

Il n’y a aucune certitude que le fait d’avoir des commissaires permanents aurait changé le nombre de décisions controversées qui ont attiré l’attention lors des dernières courses ont été traitées.

Par exemple, on pense que Max Verstappen a évité une pénalité pour avoir prétendument forcé Hamilton à écarter à Interlagos parce qu’il y avait de l’asphalte à la sortie du virage, une interprétation des règles qui a surpris, entre autres, Lando Norris, qui a été pénalisé pour une incident impliquant Sergio Perez en Autriche où il y avait du gravier à l’extérieur du virage.

Cela suggère que la cause de ce que certains considèrent comme des décisions « incohérentes » n’est pas que différents stewards ont fait les appels, mais que la norme appliquée n’est pas claire, pas évidente ou contestée.

je dis

L’appel à des délégués permanents m’a toujours semblé être l’un de ces débats « l’herbe est toujours plus verte ». Je suis d’accord qu’il y a un problème et je pense qu’un changement est nécessaire, mais même si je vois la logique de l’argument en faveur des délégués syndicaux permanents, je ne suis pas entièrement convaincu qu’il résoudra le problème avec succès, ou du moins le résoudra complètement.

J’ai de la sympathie pour les commissaires sportifs, surtout dans les circonstances actuelles, où le championnat se résume aux courses finales et les enjeux sont énormes comme ils ne l’ont pas été depuis des années. Néanmoins, j’ai partagé la surprise que beaucoup ont exprimée ici quant à la manière dont certaines décisions récentes ont été traitées.

Un argument contre les commissaires permanents est que cela augmenterait la possibilité que des décisions soient régulièrement prises à l’avantage ou au désavantage d’un pilote ou d’une équipe en particulier. Je soupçonne qu’un tel parti pris manifeste serait en fait plus facile à repérer si les mêmes personnes passaient les appels semaine après semaine, par rapport à la situation actuelle. Mais je doute que cela se produise pour commencer de toute façon.

Cela m’amène à penser que les intendants permanents pourraient être une idée à essayer, mais je ne suis pas convaincu que ce soit la solution complète. Donner des explications cohérentes et des justifications justes sur ce que les pilotes peuvent et ne peuvent pas faire contribuerait certainement davantage à convaincre tout le monde que les mêmes règles de course sont appliquées à tous les concurrents. Particulièrement en ce qui concerne la question controversée des pilotes exploitant les limites de la piste sur les zones de dégagement en asphalte, une question que la F1 a fait un mauvais travail de police cette année et auparavant.

Vous dites

Êtes-vous d’accord pour que la F1 ait des commissaires permanents ? Votez ci-dessous et donnez votre avis dans les commentaires.

Êtes-vous d’accord pour que la F1 ait des commissaires permanents ?

Tout à fait d’accord (18 %) Plutôt d’accord (44 %) Ni d’accord ni en désaccord (13 %) Légèrement en désaccord (10 %) Fortement en désaccord (15 %) Sans opinion (0 %)

Nombre total d’électeurs : 39

