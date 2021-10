La Formule 1 doit se demander si elle veut de l’argent ou de la morale ?

Sebastian Vettel pense que la Formule 1 doit prendre position en ce qui concerne la politique mondiale et se demander si elle veut de l’argent ou de la morale.

Cette saison, la Formule 1 court dans deux nouveaux pays, l’Arabie saoudite et le Qatar.

Suite à l’annonce que le Qatar avait rejoint le calendrier de manière ponctuelle pour cette saison, mais avec un contrat de 10 ans commençant en 2023, des inquiétudes concernant le lavage sportif ont été soulevées.

Les patrons de la F1 n’ont pas tardé à répondre à cela, déclarant à la BBC que « pendant des décennies, la Formule 1 a travaillé dur pour être une force positive partout où elle court, y compris les avantages économiques, sociaux et culturels.

« Nous prenons nos responsabilités en matière de droits très au sérieux et fixons des normes éthiques élevées pour les contreparties et les membres de notre chaîne d’approvisionnement, qui sont inscrites dans les contrats, et nous prêtons une attention particulière à leur respect. »

Vettel, cependant, pense que la Formule 1 doit prendre position et ne pas courir après l’argent.

« Je pense que le problème est qu’en fin de compte un sport, et c’est la même chose qu’un pays, est gouverné par des individus », a-t-il déclaré à Motorsport.com.

« Les gens ont des opinions et des antécédents personnels, peu importe, donc c’est bien sûr difficile.

«Mais nous devons trouver les personnes parfaites pour gouverner en quelque sorte notre sport, puis appliquer la bonne voie à l’avenir.

«Il y a plus que cet intérêt, il y a évidemment un énorme intérêt financier à aller de l’avant.

« Mais je pense qu’à un moment donné, vous devez poser votre question, et les responsables doivent se poser la question : avez-vous une morale ?

« Tu dis donc non à certaines choses ? Ou dites-vous simplement « oui » à toute grosse affaire qui se profile, mais pour les mauvaises raisons ?

« Je pense que c’est la question d’ensemble que les responsables doivent se poser en fin de compte. »

Cette année, le pilote Aston Martin a pris l’habitude de porter des T-shirts à slogan sur la grille qui mettent en avant différentes causes.

« Je pense qu’il y a certains sujets qui sont trop importants pour être négligés », a-t-il déclaré. « Je pense que nous sommes tous d’accord pour dire que – et cela n’a pas d’importance d’où vous venez – il n’est que juste de traiter les gens de manière égale.

«Je pense qu’il y a évidemment des pays qui ont des règles différentes en place, des gouvernements différents, des antécédents différents.

« Maintenant, je ne peux pas parler au nom de tous les pays et être un expert, car je ne sais pas. Mais évidemment, il y a certains aspects dans certains pays que je pense connaître.

«Nous allons dans certains de ces endroits et nous déroulons un immense tapis avec de jolis messages dessus. Mais je pense qu’il faut plus que des mots, je pense qu’il faut des actions.

Interrogé sur l’approche qu’il pense que la Formule 1 devrait adopter, il a déclaré : « Je ne sais pas exactement quelle est la meilleure façon de ne pas simplement communiquer sur un drapeau qui repose sur la piste pendant quelques minutes.

« Mais je pense certainement que notre sport pourrait appliquer beaucoup de pression et pourrait être d’une immense aide pour répandre encore plus cette équité dans le monde entier.

« Parce qu’en fin de compte, je pense qu’il n’est pas juste de juger les gens ou d’appliquer certaines lois et de différencier les gens simplement parce qu’ils aiment un homme au lieu d’une femme ou une femme au lieu d’un homme.

« Je pense que toute forme de séparation est mauvaise. Imaginez que nous serions tous pareils, je pense que nous ne progresserions pas.

« Je veux dire, imaginez que toutes les voitures se ressembleraient en Formule 1. Ce serait ennuyeux : pas seulement la même couleur, mais aussi les mêmes éléments aérodynamiques. Maintenant, en allant plus dans notre langue, ce serait absolument ennuyeux, nous ne progresserions jamais.

« Et il en va de même pour nous. Je pense que nous avons tellement évolué en tant qu’espèce humaine, parce que nous sommes tous différents d’une certaine manière, et je pense que nous devrions célébrer la différence, plutôt que d’en avoir peur. »