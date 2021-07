La Formule 1 entre dans l’inconnu avec un nouveau format

À l’approche de la toute première séance de qualification Sprint de l’histoire de la Formule 1 à Silverstone cet après-midi, il est difficile de savoir exactement à quoi s’attendre du nouveau format expérimental.

Alors que les qualifications de vendredi ont été un grand spectacle qui a clairement enthousiasmé une foule bruyante de Silverstone, nous comprendrons mieux à 17h00, heure locale, si cette idée a vraiment des jambes.

À l’avant, c’est plus ou moins la même chose, avec Lewis Hamilton aux côtés de Max Verstappen au premier rang. Après trois semaines de domination Red Bull, Mercedes a rappelé au monde qui les regardait qu’ils n’étaient pas encore sortis de ce combat pour le titre, Hamilton devançant Verstappen de 0,075 seconde.

Une huitième victoire en Grand Prix de Grande-Bretagne dimanche pour Hamilton ajoute un vrai jus dans la lutte pour le titre et une solide performance en qualifications de sprint contribuera grandement à déterminer si cela se produira ou non. Il sera intéressant de voir à quel point ces deux-là sont agressifs, avec beaucoup à perdre s’ils commettent une erreur.

S’ils sont un peu conservateurs, peut-être que Valtteri Bottas pourrait en être le bénéficiaire, bien que le rôle qu’il a joué lors des qualifications donnant à Hamilton un remorquage suggère qu’il a reçu des instructions spécifiques de la part de l’équipe. Sergio Perez est à deux places de Bottas en cinquième, avec pour tâche de devancer Charles Leclerc pendant le sprint afin qu’il puisse être sur place pour aider Verstappen.

Leclerc a impressionné lors des qualifications pour terminer quatrième et commencer avec un avantage sur le duo McLaren Lando Norris et Daniel Ricciardo, qui partent respectivement sixième et septième. Ricciardo était beaucoup plus proche de Norris à Silverstone vendredi, l’Australien devant augmenter la pression après un début de saison lent avec McLaren.

Carlos Sainz a été décevant en neuvième place, mais la véritable histoire des qualifications au milieu de terrain était George Russell, qui a terminé huitième sur une Williams. Russell n’a peut-être pas décidé de son avenir, mais il est difficile d’imaginer qu’il pourrait en faire plus pour obtenir ce siège de 2022 aux côtés de Hamilton.

Sebastian Vettel partira 10e pour Aston Martin, qui bénéficierait certainement d’une solide performance lors de sa course à domicile, tandis que Fernando Alonso et Pierre Gasly sont toujours à surveiller, partant respectivement 11e et 12e.

Esteban Ocon s’est légèrement amélioré en 13e, mais essaie toujours de retrouver sa forme de début de saison, tandis qu’Antonio Giovinazzi impressionne tranquillement en qualifications avec une autre apparition en Q2. Lance Stroll n’était pas satisfait de sa voiture pendant les essais et n’a pas réussi à livrer en qualifications, tandis que Yuki Tsunoda a été déçu par une autre sortie de Q1. Ils partent les 15e et 16e.

Kimi Raikkonen part 17ème, mais a montré à maintes reprises sa capacité à progresser dans les conditions de course, tandis que Nicholas Latifi doit améliorer son jeu alors que son coéquipier Russell continue de dominer leur bataille. A l’arrière, Mick Schumacher et Nikita Mazepin poursuivront leur combat à deux contre deux, l’Allemand s’imposant à nouveau en tête des qualifications.

Suivez toute l’action de Silverstone sur GrandPrix247.com, avec le rapport de course à suivre dans ce post.