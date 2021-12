La Formule 1 est devenue ‘F1 UFC’, tout est permis

David Coulthard estime que la Formule 1 a été « raffinée en tant que F1 UFC » avec « à peu près tout » autorisé sur la piste.

Le grand sujet de discussion ces derniers temps a été la course entre les rivaux du titre Max Verstappen et Lewis Hamilton avec les deux roues motrices au Brésil et en Arabie Saoudite.

A Interlagos, Verstappen n’a pas été pénalisé par les commissaires sportifs après avoir, aux yeux de beaucoup, forcé Hamilton à quitter le circuit alors que l’homme Mercedes tentait de le dépasser.

Pendant la dernière manche, le Néerlandais a été réputé avoir enfreint les règles en affrontant le Britannique à trois reprises, étant contraint d’abandonner une position et s’est vu infliger des pénalités de temps de cinq et 10 secondes au cours de la course au cours de laquelle les deux sont arrivés. ensemble.

En regardant l’action se dérouler, Coulthard a estimé que le sport devenait «F1 UFC», en référence à la compétition d’arts martiaux mixtes.

« Si nous regardons l’UFC, pour autant que je sache, il n’y a que deux règles et c’est au-dessous de la ceinture et c’est à propos des yeux, et tout le reste va », a déclaré l’Écossais sur le podcast F1 Nation.

« Cela donne maintenant l’impression que la Formule 1 a été redéfinie en tant que F1 UFC, et à peu près tout se passe, puis les stewards interviennent. »

Lewis Hamilton REMPORTE ce qui restera comme l’une des meilleures courses d’une année classique de tous les temps en #F1 ! Les points sont à égalité dans le championnat du monde avant la dernière manche de la saison. Nous assistons à l’histoire, tout le monde. #SaudiArabianGP pic.twitter.com/f3sLNv3yPW – PlanetF1 (@Planet_F1) 5 décembre 2021

Verstappen a finalement franchi la ligne en P2 derrière Hamilton, et Coulthard pense qu’avec certains des mouvements qu’il a réussis pendant la course, comme sa plongée à l’intérieur pour passer de P3 à P1 au deuxième redémarrage, on pourrait affirmer qu’il méritait mieux.

« Je souhaite que je pourrais juste donner un noir et blanc [answer]», a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé si c’était le bon résultat à la fin.

« Mais je ne peux pas dire ça. Parce que je pense que si vous analysez la course de Max, son dépassement pour descendre à l’intérieur des deux voitures, Hamilton et Ocon, et toujours prendre le virage, était brillant.

« Son usage de permettre à Lewis de dépasser juste avant le DRS [zone] puis le doubler à nouveau et obtenir le DRS était une brillante réflexion latérale.

« Je pense qu’il y a beaucoup de choses pour moi où vous pourriez dire que Max méritait de gagner ce grand prix. »

Cela étant dit, l’ancien pilote Red Bull a également été impressionné par les performances d’Hamilton et a déclaré que le septuple champion du monde était « incroyable » roue contre roue.

« Il est toujours remarquable en ce qui concerne les courses de roue à roue », a ajouté.

« Il a eu des contacts avec Ocon, mais pourtant pas vraiment endommagé. Il a réussi à percuter l’arrière de Max et, bien qu’il ait endommagé son aileron avant, n’importe qui d’autre aurait fait tomber tout son aileron avant.

« Il est incroyable dans les courses rapprochées, et finalement il est passé et a remporté cette course. »