La Formule 1 est-elle un sport ou n’est-elle qu’un divertissement ?

La seule chose que Max Verstappen a demandé à plusieurs reprises aux commissaires de course de la FIA de ne pas interférer avec la finale décisive pour le titre de Formule 1 à Abu Dhabi avec des appels douteux ou incohérents.

Il n’a pas obtenu son souhait. Et pourtant, cela a joué directement en sa faveur, écrit la respectée correspondante d’AP Jenna Fryer dans sa dernière chronique ; et pose les questions :

Ce que vous en pensiez lundi dépendait de votre vision de la course. C’est du sport ? Ou est-ce un divertissement ?

Verstappen a remporté son premier championnat du monde dimanche au Grand Prix d’Abou Dhabi grâce à une passe de Lewis Hamilton dans le dernier tour d’une saison captivante. Sa 10e victoire de l’année a fait de Verstappen le premier champion néerlandais et a privé Hamilton d’un huitième titre record.

Mais ce sera pour toujours une victoire controversée – Mercedes pourrait l’appeler entachée – en raison du rôle que le directeur de course Michael Masi a joué dans le résultat désordonné.

Hamilton avait une avance de près de 12 secondes et Red Bull a concédé que la seule chance de Verstappen était « de la chance des dieux de la course » lorsqu’un accident de Nicholas Latifi avec cinq tours restants a mis la fin sous le contrôle de Masi.

Avec le monde qui regarde, — merci Netflix ! — Masi a essayé de trouver quoi faire ensuite.

« Vous n’avez besoin que d’un tour de course ! » Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré en exhortant Masi à nettoyer les dégâts de Latifi à temps pour donner à Verstappen un dernier coup sur Hamilton.

« Michael, ce n’est pas juste », a objecté Toto Wolff de Mercedes alors que Masi délibérait.

« Non, Mikey, non ! » hurla Wolff

Masi aurait pu se ranger du côté de Wolff et laisser la course se terminer derrière la voiture de sécurité avec Hamilton dépassant Michael Schumacher dans l’histoire sous le jaune. Ou, il aurait pu lancer un drapeau rouge, permettre à tous les pilotes de se garer pour de nouveaux pneus, puis passer au vert pour une fusillade finale.

Le directeur de course a hésité pendant son processus de prise de décision et pendant ce temps, Verstappen s’est effectivement arrêté pour des pneus frais et plus rapides tandis que Hamilton est resté dehors pour maintenir la tête.

Masi a ensuite déplacé le trafic dépassé du chemin de Verstappen et lui a donné, ainsi qu’à Hamilton, un dernier tour sur 3,2 milles pour décider du championnat.

Verstappen a rattrapé Hamilton au virage 5 – « Non, Mikey, non! » a crié Wolff, « ce n’était pas bien ! » – et l’a retenu sur ses pneus Pirelli tendres et frais pour le titre. Le dernier tour était le seul tour mené par Verstappen toute la journée ; Hamilton a mené 51 des 58 voyages autour du circuit de Yas Marina.

Wolff était furieux mais a été réprimandé à maintes reprises par Masi et la FIA.

Masi l’a réprimandé à la radio : « Toto, ça s’appelle une course automobile, d’accord ? Nous avons fait des courses automobiles », et Mercedes a déposé deux protestations. Il a fallu près de cinq heures à la FIA pour les refuser tous les deux et décider de l’officiel de la course, et Mercedes a maintenant demandé un réexamen à la Cour d’appel internationale.

Amusé encore?

La F1 était déjà la meilleure série de sports motorisés au monde, mais sa popularité a explosé en Amérique du Nord au cours des trois années des docuseries Netflix « Drive to Survive ». L’émission a supprimé la corde de velours pour les téléspectateurs et leur a donné un accès comme jamais auparavant aux équipes, aux pilotes et au drame. Il se trouve que la course est ce que les stars de la série font pour gagner leur vie.

Peu de producteurs de télévision donneraient le feu vert à un scénario appelant à une saison passionnante de va-et-vient qui a duré 22 courses sur quatre continents pour se terminer sous le jaune. Les gens veulent être divertis et c’est ce que Masi a donné aux téléspectateurs dimanche soir avec la décision d’officier.

Mais en assurant une finale décisive au quatrième volet à venir de « Drive to Survive », une décision a été prise qui allait à l’encontre de la pureté de la Formule 1. L’absence de gadgets – pensez aux séries éliminatoires, aux drapeaux à damier vert-blanc, aux courses par étapes – est ce que les fans de courses à roues ouvertes adorent.

La Formule 1 était censée être au-dessus des manipulations

IndyCar a refusé en 2020 de lancer un drapeau rouge pour un accident tardif à Indianapolis 500 et Scott Dixon n’a pas eu de défi final sur Takuma Sato, qui est devenu le 11e vainqueur en plus d’un siècle à récupérer le drapeau à damier avec prudence.

Inversement, depuis que NASCAR a mis en œuvre en 2007 sa règle du drapeau à damier vert-blanc consistant à utiliser plusieurs redémarrages pour assurer une arrivée au drapeau vert, huit des 15 Daytona 500 ont été décidés en prolongation.

NASCAR a modifié ses règles pour donner aux fans la finition pour laquelle ils ont payé, tandis qu’IndyCar a résisté aux tentatives de le pousser sur une voie similaire de gratification instantanée. La Formule 1, cependant, était censée être au-dessus des manipulations et suivrait son règlement épais, ses courses ennuyeuses et tout.

Cela a changé depuis que la société américaine Liberty Media est devenue la société mère de la F1 en 2017 et que «la façon dont cela a toujours été fait» ne règne plus en maître.

« C’EST INACCEPTABLE!!!! » a tweeté George Russell

Cette année a vu l’introduction des qualifications de sprint dans trois courses, qui seront doublées à six en 2022, un drapeau rouge tardif suivi d’un dernier redémarrage au Grand Prix d’Azerbaïdjan et l’attribution de seulement la moitié des points pour la sixième fois en L’histoire de la F1 lorsque la pluie a permis un maigre tour derrière la voiture de sécurité en Belgique.

Et pourtant, la consternation régnait toujours dans le paddock à propos de la fin à Abu Dhabi dimanche soir.

« C’EST INACCEPTABLE!!!! » a tweeté George Russell, qui sera le coéquipier de Hamilton l’année prochaine chez Mercedes.

« Max est un pilote absolument fantastique qui a connu une saison incroyable et je n’ai qu’un immense respect pour lui, mais ce qui vient de se passer est absolument inacceptable. Je ne peux pas croire ce que nous venons de voir », a ajouté Russell, qui s’est retiré de la course et était un spectateur pour l’arrivée.

Peut-être que ce n’était pas de la pure course et, au final, inacceptable pour les standards de la F1. Mais c’était certainement divertissant et on en parlera pour toujours.

D’où la question : la Formule 1 est-elle un sport ou n’est-elle qu’un divertissement ?

Un tour a-t-il déjà contenu autant d’émotions ? 🍿#AbuDhabiGP 🇦🇪 @redbullracing pic.twitter.com/SY4oWS5qML – Formule 1 (@F1) 13 décembre 2021