La Formule 1 et le basket-ball se rencontrent au Grand Prix des États-Unis

La Formule 1 célébrera son retour aux États-Unis avec un partenariat unique avec la NBA qui offrira 20 000 $ à gagner pour des œuvres caritatives.

La pandémie mondiale signifiait que la Formule 1 ne pouvait pas courir aux États-Unis en 2020, mais maintenant la série est de retour à Austin pour 2021, une initiative passionnante a été formée pour marquer une double célébration.

Non seulement la Formule 1 célèbre son retour sur le Circuit des Amériques, mais la National Basketball Association (NBA) célèbre également son 75e anniversaire – et les deux se sont donc réunies pour une paire de projets à travers le week-end du Grand Prix des États-Unis.

Trente livrées de Formule 1 ont été créées pour représenter les 30 équipes NBA, basées sur la prochaine voiture 2022, et celles-ci seront publiées tout au long du week-end de course à Austin.

En plus de cela, un demi-terrain de basket-ball a été installé dans le paddock du Circuit of the Americas, ce qui donnera lieu à un jeu de charité passionnant entre les pilotes jeudi.

Dans un défi de lancer franc, les pilotes seront opposés les uns aux autres, cherchant à tirer autant de cerceaux que possible sur 10 tentatives.

L’équipe gagnante recevra un prix de 20 000 $, qu’elle pourra ensuite remettre à une œuvre de bienfaisance de son choix.

Mais à part le plaisir et les jeux, il y a une action vitale sur la piste à laquelle il faut assister au sommet du classement de la Formule 1.

Max Verstappen prend six points d’avance sur Lewis Hamilton pour le Grand Prix des États-Unis, mais après le rythme effréné de Mercedes en Turquie, Verstappen et Red Bull se méfient naturellement du potentiel de leurs rivaux au COTA.

Red Bull, quant à lui, a 36 points de retard sur Mercedes au championnat des constructeurs.