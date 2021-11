La Formule 1 introduit la «clause Martin Brundle» après l’incident des gardes du corps du Grand Prix des États-Unis

Martin Brundle n’aura plus à faire face aux gardes du corps de célébrités lors de ses grilles d’avant course après son rodage à Austin qui est devenu viral.

Le diffuseur Sky F1 a atteint un nouveau niveau de renommée, et surtout en Amérique, suite à ses tentatives d’interviewer la rappeuse Megan Thee Stallion.

Bien que l’artiste elle-même ait semblé raisonnablement heureuse de parler à Brundle lorsqu’il l’a approchée en descendant la grille, son entourage avait d’autres idées.

Un garde du corps marchant devant s’est retourné et a mis en garde le joueur de 62 ans, tandis qu’un autre à l’arrière du groupe a dit à Brundle qu’il ne pouvait pas « faire ça », ce à quoi le vétéran des 158 départs du Grand Prix a répondu : » Je peux parce que Je viens de faire. »

Après cet incident, Brundle a appelé aux « bonnes manières et au respect » de ceux qui accompagnaient les invités célèbres lorsqu’ils étaient sur le patch de Formule 1, tandis que l’épisode était rejoué et discuté dans des émissions de télévision américaines en plus de devenir viral sur les réseaux sociaux.

Je me suis déjà senti sous pression sur la grille, mais par des gens appelés Senna, Prost, Schumacher, Mansell, Piquet, etc. Les gardes du corps qui visitent la grille pour la première fois ne me dérangent pas, tout le monde a un travail à faire, mais ils pourraient peut-être apprendre les bonnes manières et le respect sur notre patch 🤔 – Martin Brundle (@MBrundleF1) 25 octobre 2021

Au Grand Prix du Mexique, Brundle a confirmé que de nouveaux protocoles avaient été introduits après Austin, qui était sa première grille depuis le début de la pandémie qui a retardé le début de la saison 2020.

Désormais, non seulement les gardes du corps ne seront pas autorisés sur la grille, mais les célébrités doivent également se rendre disponibles pour une courte interview.

« De nouvelles règles ont été introduites, selon lesquelles les célébrités sur la grille ne doivent plus avoir de gardes du corps », a confirmé Brundle sur Sky F1.

« Ça doit être la ‘clause Brundle’ et ils sont obligés de me parler. J’aime bien qu’ils m’ignorent, pour être honnête.

Brundle préfère clairement parler à des invités célèbres qui ont un véritable intérêt pour la F1 plutôt qu’à ceux qui sont simplement là pour se promouvoir.

« J’aime appeler certaines des célébrités qui, je pense, n’utilisent qu’un peu la grille, si je suis honnête. Ils n’ont pas vraiment de passion », a-t-il déclaré.

« Je sais qu’il y a des millions de fans à la maison qui disent » Je devrais être sur cette grille. Je suis un grand fan de Formule 1, pas eux ».

«Mais mon titre de gloire enfin. Je suis ignoré par Megan Thee Stallion, je me fais distraire par un homme de la montagne, puis réprimandé par un sosie de Malfoy qui en était sans aucun doute à sa toute première fois sur une grille de Formule 1.

« J’ai publié un simple tweet à ce sujet et j’ai obtenu cinq millions d’impressions. Je ne comprends rien à tout cela, pour être honnête.

Brundle avait déclaré plus tôt cette année qu’il n’avait pas raté les grilles pendant leur absence et n’en avait jamais regardé en arrière.

« J’aime le défi et cela me rend nerveux parce que c’est huit ou neuf minutes de télévision en direct, non scénarisé, non répété, et c’est parti », a-t-il déclaré.

« Cela me rend nerveux surtout parce que c’est mon alter ego. J’ai eu de bons moments classiquement sur la grille et d’autres classiquement mauvais.

Verdict PlanetF1