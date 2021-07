La Formule 1 met en place des initiatives pour les groupes sous-représentés

La Formule 1 a annoncé un nouveau programme de bourses, d’apprentissages et de stages pour aider à stimuler la diversité dans le sport.

Des bourses d’études en ingénierie seront accordées à 10 étudiants issus de groupes sous-représentés, notamment des minorités ethniques, des femmes et des personnes issues de milieux défavorisés.

Avec 1 million de dollars de financement via une contribution personnelle du président non exécutif de F1, Chase Carey, le coût total des frais de scolarité de chaque étudiant sera fourni, ainsi qu’une allocation de subsistance.

Les 10 équipes de F1 se sont engagées à offrir des opportunités d’expérience de travail à un chercheur pendant son séjour à l’université.

Les boursiers feront partie de l’admission de septembre 2021 aux cours de premier cycle au Royaume-Uni et aux masters (postgraduate) en Italie.

L’Université d’Oxford et l’Université de Strathclyde auront chacune deux bourses, l’Université de Cambridge, l’Université de Coventry et l’Université métropolitaine de Manchester une chacune et l’Université Motorvehicle d’Émilie-Romagne en Italie trois.

De plus, la F1 accueillera à partir de septembre deux apprentis de longue durée issus de groupes sous-représentés, avec une spécialisation en génie mécanique.

Six stagiaires issus de groupes sous-représentés se verront proposer des postes dans l’ensemble de l’organisation en 2021, avec un mélange de stages à court et à long terme.

Une déclaration de la F1 disait : « Nous pensons qu’en tant que sport véritablement international, nous pouvons faire la différence en utilisant notre voix et notre détermination pour résoudre ces problèmes vitaux.

“La Formule 1 est un sport qui représente des millions de fans dans le monde et nous voulons prendre des mesures pour nous assurer que nous sommes aussi diversifiés et inclusifs dans notre propre communauté que les communautés que nous servons dans le monde.”

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

Le président et directeur général de la F1, Stefano Domenicali, a déclaré : « La Formule 1 est un sport mondial avec des fans du monde entier. Nous voulons être aussi diversifiés que notre base de fans et c’est pourquoi nous prenons des mesures directes pour garantir que les personnes talentueuses des groupes sous-représentés aient les meilleures opportunités de se lancer et de construire une carrière fantastique dans ce sport incroyable. »

L’annonce intervient après que Lewis Hamilton a publié son rapport sur l’amélioration de la diversité dans le sport automobile suite à la création l’année dernière de la Commission Hamilton.

Le rapport, qui a révélé que seulement 1% des employés de F1 sont d’origine noire, a avancé 10 recommandations comprenant des propositions relatives aux bourses, aux apprentissages et à l’expérience professionnelle.

Domenicali a ajouté : « Notre plateforme #WeRaceAsOne (lancée l’année dernière) est notre engagement à apporter un réel changement et montre notre reconnaissance que nous savons que nous devons apporter une contribution positive au monde dans lequel nous vivons.

“Toutes les équipes s’y sont engagées et le travail de la Commission Hamilton montre le dévouement à résoudre ces problèmes en Formule 1.

«Notre objectif est la diversité et l’inclusion, la durabilité et la communauté et nous continuerons à aller de l’avant avec nos plans pour être plus diversifiés, plus durables et laisser un impact positif durable sur les pays et les communautés que nous visitons.

“Nous savons que nous devons continuer à avancer sur ces questions et tout le sport est uni pour le faire dans les mois et les années à venir.”

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !