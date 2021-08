La Formule 1 n’a pas répondu aux attentes de Tsunoda

in

Yuki Tsunoda a concédé que la Formule 1 n’a pas été ce qu’il s’attendait à ce qu’elle soit au cours d’une première moitié difficile de sa campagne de recrue.

Après une montée rapide dans les rangs juniors, le train Tsunoda a continué à toute vapeur après une démonstration accrocheuse lors des tests de pré-saison et des points pour ses débuts sur le circuit international de Bahreïn.

Cependant, une série d’accidents réguliers et d’explosions radio ont forcé Red Bull à agir, déplaçant Tsunoda en Italie afin de se rapprocher de la configuration d’AlphaTauri et d’inculquer une discipline et une routine dans sa vie de pilote de Formule 1.

Réfléchissant à ses débuts en Formule 1, Tsunoda a déclaré : « La première moitié de la saison dans l’ensemble a été vraiment intéressante et agréable, beaucoup de choses à ce sujet étaient inattendues pour moi.

«Cela ne correspondait pas vraiment à ce que j’avais pensé que cela pourrait être avant le début de la saison.

« Il y a eu beaucoup de hauts et de bas et parfois ma performance était très irrégulière.

“Mais dans l’ensemble, je suis assez content parce que j’ai réussi à marquer des points, aidant Alpha Tauri à être la seule équipe à marquer des points dans chaque course jusqu’à présent cette année. Nous devons continuer dans cette voie maintenant que nous commençons la seconde moitié de l’année.

💬 “Je garde de très bons souvenirs de Spa. L’année dernière en Formule 2, j’ai remporté la Feature Race en partant de la pole position et l’année précédente en Formule 3, c’est ici que j’ai décroché mon premier podium dans la catégorie” @yukitsunoda07’s looking hâte de reprendre le volant ! ?? – Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) 24 août 2021

« Après la Hongrie, je me suis dirigé directement vers le simulateur de Milton Keynes pour faire la corrélation pour le Hungaroring et aussi regarder les trois pistes suivantes.

« Ensuite, je suis allé en Italie et j’ai passé du temps à trier ma nouvelle maison, qui est très proche de l’usine de Faenza. J’étais définitivement prêt pour une pause et j’ai apprécié ça.

Spa est une piste que Tsunoda connaît très bien depuis ses années de course junior et, comme la plupart des pilotes, a hâte de s’attaquer à Eau Rouge dans une voiture de Formule 1.

« C’est super que nous recommencions à courir à Spa, car j’ai de très bons souvenirs de cette piste », a-t-il ajouté.

« L’année dernière en Formule 2, j’ai remporté la Feature Race en partant de la pole position et l’année précédente en Formule 3, c’est ici que j’ai décroché mon premier podium dans la catégorie.

“J’aime la piste, donc je l’attends avec impatience et je pense que ce sera l’un des circuits qui se sentira très spécial dans une voiture de Formule 1 pour la première fois, ce sera une expérience particulièrement intéressante de voir comment une F1 la voiture passe par Eau Rouge.