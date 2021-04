La Formule 1 n’accueillera pas de Grand Prix à Rome, confirme l’organisateur de la course

Une proposition d’accueillir un deuxième Grand Prix d’Italie à Rome a été stoppée, a confirmé le président de l’ACI (Automobile Club d’Italia).

Angelo Sticchi Damiani a déclaré que l’organisation d’une course dans la capitale italienne serait trop coûteuse à organiser, s’exprimant lors d’une conférence de presse avant le Rome ePrix de Formule E, qui a lieu ce week-end.

Avec deux courses prévues en Italie cette année à Imola et Monza respectivement, avec des organisateurs à Imola en particulier dans l’espoir de rester au calendrier au-delà de cette saison, Damiani a confirmé qu’il y avait des plans en cours d’élaboration pour amener la Formule 1 à Rome, mais cela n’est plus une possibilité.

«Il y avait une chance d’amener la Formule 1 à Rome il y a quelques années», a révélé Damiani, via le Corriere dello Sport.

«C’était un projet très ambitieux et coûteux, et peut-être que la situation n’était pas mûre. Beaucoup d’argent a été investi. Aujourd’hui, je pense qu’il est difficile de proposer à nouveau une telle situation, même dans un quartier moderne comme l’EUR [Rome’s business district]. »

Damiani a également déclaré que la Formule E était beaucoup moins chère à accueillir dans la ville, avec moins de stipulations pour que les courses se déroulent, ainsi que des tracés de rues plus courts exigeant moins d’espace dans la ville dans son ensemble.

Damiani a également révélé que, là où Bernie Ecclestone a présidé la Formule 1 avec une approche plus dictatoriale, il pense que l’administration actuelle au sommet du sport adopte une approche plus mesurée pour décider de ses prochaines étapes.

Il a ajouté: «Un circuit de Formule 1 a des exigences plus élevées en termes de sécurité et des coûts très élevés. Je pense que cela coûte au moins trois fois plus que la Formule E.

«Lorsque l’idée de Rome a surgi, il n’y avait qu’un seul responsable, Bernie Ecclestone, qui a tout décidé. Aujourd’hui, en Formule 1, les décisions sont plus décontractées et motivées.

«Je pense cependant qu’à l’avenir, nous pourrions faire plus de GP de Formule E en Italie, en gardant toujours Rome et en ajoutant d’autres étapes. Il est plus facile d’imaginer cela pour le futur, et non pour la Formule 1 à Rome. »

