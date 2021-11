La Formule 1 ne s’attend pas à ce que les retards de fret impactent le Grand Prix du Brésil

La Formule 1 est convaincue que tout le fret qui a été retardé pour quitter le Mexique arrivera au Brésil jeudi.

Le Brésil a marqué la deuxième partie du dernier triplé de la saison 2021 et, en plus d’être fatiguées, les équipes de Formule 1 doivent faire face aux inconvénients du retard de fret.

Deux avions de fret de Formule 1 ont quitté le Mexique en retard en raison des mauvaises conditions météorologiques lundi, tandis que mercredi, d’autres informations affirmaient que les avions avaient ensuite été retardés à Miami.

La Formule 1 est confiante que tout le fret arrivera sur le circuit jeudi, laissant aux équipes le temps de se préparer pour le week-end.

« Il y a eu des retards dans le fret au départ du Mexique lundi en raison des conditions météorologiques, ce qui signifie que du fret doit encore arriver au Brésil », a déclaré un porte-parole de la F1 à Autosport mercredi soir.

« Nous nous attendons à ce que cela arrive demain sans impact plus large sur le week-end de course. »

Breaking : amusement et jeux au pays de la #F1. Deux des avions de fret F1 sont bloqués à Miami, il sera donc très tard pour commencer à construire des voitures et les faire passer les vérifications techniques à temps pour vendredi. Effort herculéen de la part de nombreuses personnes, mais le calendrier devra peut-être changer. #bbcf1 – Jennie Gow (@JennieGow) 10 novembre 2021

Alors que deux vols ont quitté le Mexique lundi soir, se dirigeant directement vers le Brésil, les derniers vols sont passés via Miami, dont le dernier serait parti tard mercredi soir.

Les courses à trois têtes sont une chose relativement nouvelle en Formule 1, et tout le monde ne les apprécie pas.

Les courses ont non seulement mis à rude épreuve les pilotes, mais tout le personnel de l’équipe avec les mécaniciens qui en font les frais.

« Chaque course est séparée d’environ 12 heures d’avion et il est important que l’équipe et les mécaniciens puissent préserver leur énergie », a déclaré Fernando Alonso d’Alpine.

« Ils emballaient tout jusque tard dans la nuit pour prendre un vol pour le Brésil, tout défaire à nouveau, aménager le garage. C’est à la limite pour eux.

« Nous devons trouver de meilleures solutions pour le calendrier.

« Austin n’est qu’à une heure et demie de Mexico, mais c’était il y a deux semaines. C’est étrange que certaines courses soient séparées de deux semaines et que d’autres courses sur différents continents se succèdent.