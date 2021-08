La Formule 1 n’est pas affectée par le changement de configuration du Red Bull Ring

Le Red Bull Ring sera un peu différent une fois sa nouvelle chicane installée, mais la Formule 1 continuera à utiliser le tracé actuel.

Le circuit de Spielberg, propriété de Red Bull, est l’un des circuits les plus courts et les plus rapides du calendrier de Formule 1, une piste qui s’est avérée être l’une des plus animées du calendrier.

Et pour la Formule 1, rien ne changera à cet égard, mais une mise à jour majeure est en cours pour le circuit, inspirée de la catégorie MotoGP des courses de motos.

Les drapeaux rouges et les incidents dangereux sont devenus courants lors des visites du MotoGP sur le site et cette nouvelle chicane, qui sera installée au virage 2, a été conçue pour ralentir les motos afin de réduire le risque de nouvelles frayeurs.

Cependant, cela n’aura pas d’impact sur la Formule 1, car il a été convenu que la série continuera à utiliser la disposition actuelle du virage 2, qui constitue le moindre problème à long terme jusqu’au virage 3.

Voici la disposition révisée du Red Bull Ring – la chicane n’a pas l’air très lente, ce qui est une bonne chose https://t.co/4Y07TqAmi1 – Mat Oxley (@matoxley) 12 août 2021

« Le Red Bull Ring accueille la Formule 1 depuis 2014 et le Championnat du monde de moto depuis 2016 », lit-on dans un communiqué officiel du site.

« Depuis lors, des centaines de milliers de fans ont vécu de nombreux week-ends de course formidables à Spielberg.

« Afin d’améliorer encore l’attractivité et la sécurité du circuit du Grand Prix d’Autriche, une chicane sera construite dans la zone du deuxième virage en coordination avec la FIA et le Groupe Formule 1 ainsi que la FIM, Dorna et AMF.

« Les travaux de construction nécessaires commenceront en novembre et se poursuivront pendant l’hiver afin que le Red Bull Ring puisse commencer la saison 2022 avec le nouveau tracé de la piste pour les séries de courses à deux roues. »

La Formule 1 est revenue en Autriche en 2014 et depuis, les droits de vantardise ont été échangés entre Red Bull et Mercedes.

Sur les huit GP d’Autriche qui ont eu lieu depuis, Mercedes a remporté cinq victoires, tandis que Red Bull a remporté trois victoires, toutes grâce à Max Verstappen.

Mais en raison de la pandémie, le Red Bull Ring a également accueilli deux manches supplémentaires du Championnat du monde, présentées comme le Grand Prix de Styrie.

Encore une fois, il s’agit d’une histoire de succès Mercedes et Red Bull, chaque équipe possédant chacune une victoire au GP de Styrie.

Lewis Hamilton a remporté la première étape en 2020, tandis que Verstappen a dominé en 2021 pour Red Bull.