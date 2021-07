La Formule 1 ouverte à la modification des règles de qualité de sprint

Avant les premières qualifications de sprint de Formule 1, Michael Masi a déclaré que si les règles de la nouvelle entreprise ne fonctionnaient pas, elles pourraient être modifiées.

Le Grand Prix de Grande-Bretagne du week-end prochain verra un nouveau format de week-end de course en jeu avec la Formule 1 introduisant les qualifications de sprint.

Au lieu de simplement marteler les tours lors d’un deuxième essai vendredi, les pilotes participeront à une séance de qualification pour une course de sprint qui se déroulera samedi après-midi à la place des qualifications habituelles.

Cette course de sprint sera une courte course de 100 km jusqu’à la ligne, aucun arrêt aux stands requis, que le pilote le plus rapide gagne. Les trois premiers se verront attribuer des points pour le championnat.

L’ordre dans lequel les pilotes terminent cette course de sprint sera la grille du grand prix de dimanche.

Les règles de la course de vitesse ont été soumises jeudi au Conseil mondial du sport automobile, où elles ont été approuvées par le Conseil.

Mais, si après le Grand Prix de Grande-Bretagne, il est clair que quelque chose ne va pas, le sport est prêt à modifier les règles.

“Absolument”, a déclaré le directeur de la course de F1 Masi à Autosport lorsqu’on lui a demandé si la FIA était disposée à modifier les règles si nécessaire.

« Je pense que nous avons eu la chance d’avoir une approche absolument collaborative depuis le début de l’année.

« Nous avons donc eu de nombreuses réunions, impliquant tous les directeurs sportifs des équipes, nous-mêmes à la FIA et évidemment la F1 pour développer le raffinement, laisser les choses une semaine, laisser tout le monde relire et trouver des petits morceaux.

“Et tout le monde, pour être juste, a l’esprit complètement ouvert sur le fait qu’il peut y avoir des choses auxquelles personne n’a pensé, de la part d’aucun d’entre nous, mais aussi un esprit ouvert qu’après le premier événement, passons en revue avec plaisir en interne et voyons ce qui a fonctionné , ce qui n’a pas fonctionné, d’autres domaines qui doivent être affinés.

« Très honnêtement, avec tout le monde impliqué, c’est quelque chose de nouveau pour nous tous, en particulier en tant que F1.

“Les règlements ont traditionnellement été structurés dans un format et une manière très spécifiques autour d’un grand prix se déroulant sans qu’il y ait des qualifications de sprint.

« Donc, tout le monde est assez ouvert et a dit encore plus tard que ce matin [last Sunday] que nous avons tous besoin de travailler ensemble et de voir ce qui apparaît, tout ce que nous n’avons pas pris en compte, autant que tout le monde les a lu à l’envers aujourd’hui.

