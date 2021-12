La Formule 1 peut-elle être meilleure l’année prochaine après la passionnante 2021 ?

La Formule 1 sera plus importante l’année prochaine, avec un record de 23 courses dont une première à Miami, mais il sera difficile d’être meilleure que 2021 pour le drame et l’excitation.

La saison qui a mis fin au règne du septuple champion du monde Lewis Hamilton et a remis la couronne au jeune Néerlandais Max Verstappen au milieu d’une controverse qui fait rage a tout pour plaire et a continué à donner.

La bataille la plus proche s’est déroulée jusqu’au tout dernier tour de la dernière course, le Verstappen de Red Bull et le Hamilton de Mercedes ont égalisé les points et se sont affrontés à sept virages après le dernier drapeau à damier.

Le patron de Red Bull, Christian Horner, qui a eu ses propres batailles avec son homologue de Mercedes, Toto Wolff, ne doutait pas que le sport lui devait beaucoup.

Stefano Domenicali doit un cadeau de Noël à Red Bull

Interrogé sur la première année de travail du directeur général de la Formule 1, Stefano Domenicali, Horner a déclaré aux journalistes: « Je pense qu’il doit acheter à Red Bull un énorme panier de Noël pour l’excitation, pour la course, pour le drame qu’il a eu en charge.

«Je ne pense pas que même un scénariste hollywoodien aurait pu trouver les tenants et aboutissants de cette année. La popularité de la Formule 1 a explosé… et le nombre de nouveaux fans que nous avons accueillis dans le sport a été incroyable.

La saison prochaine verra des réglementations remaniées et de nouvelles voitures conçues pour améliorer les dépassements.

Le jury reste sur cela mais pas sur Verstappen – vainqueur de 10 courses cette année et sur le podium un record de 18 fois en une seule saison – ou Hamilton, qui reste un compétiteur redoutable et franc à 36 ans.

Le Britannique s’est imposé en tant que modèle, sportif dans la défaite et militant pour l’égalité des droits et la diversité.

Améliorations nécessaires

Il y a des améliorations à apporter, notamment dans la cohérence des décisions des commissaires sportifs et le rôle du directeur de course Michael Masi.

Certains craignent également que le sport n’ait été modifié par la très populaire série documentaire Netflix « Drive to Survive » et qu’il sacrifie l’intégrité au profit du divertissement.

Du côté positif, Ferrari est revenu dans le top trois après une année 2020 désastreuse tandis que McLaren a gagné pour la première fois depuis 2012 et Esteban Ocon d’Alpine a célébré une première victoire. Si Daniel Ricciardo de McLaren a enduré une saison de montagnes russes, gagnant à Monza mais en difficulté ailleurs, son jeune coéquipier britannique Lando Norris a connu une année exceptionnelle.

Kimi Raikkonen, le champion 2007 avec Ferrari, a pris sa retraite après 349 courses et 19 saisons dans le sport.

La place du Finlandais chez Alfa Romeo sera occupée par son compatriote Valtteri Bottas, le coéquipier fidèle mais régulièrement battu de Hamilton dont le siège Mercedes revient à George Russell dans une formation entièrement britannique.

Le seul représentant italien Antonio Giovinazzi est parti, remplacé par le premier chinois Guanyu Zhou.

Les partenaires moteurs de Red Bull, Honda, remportant un titre de pilote pour la première fois depuis le regretté triple champion brésilien Ayrton Senna chez McLaren en 1991, partent mais laissent leur technologie derrière eux.

La participation au Moyen-Orient a également augmenté, le Qatar et l’Arabie saoudite faisant tous deux leurs débuts en 2021 aux côtés de courses établies à Bahreïn et à Abu Dhabi. (Reportage d’Alan Baldwin)