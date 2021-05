La Formule 1 peut récompenser le Grand Chelem de qualification au sprint

Le PDG de la F1, Stefano Domenicali, a lancé l’idée d’un bonus de points basé sur un “ grand chelem ” lors d’un week-end de qualification au sprint.

Ce n’est pas le “ grand chelem ” typique associé à la Formule 1, qui comprend un pilote prenant la pole position, menant toute la distance de la course pour gagner et réalisant également le tour le plus rapide.

Au lieu de cela, il s’agit plus d’une «triple couronne», ou d’un triplé, de réclamer la pole position pour les qualifications de sprint, de gagner cette «course» plus courte et de remporter également la victoire dans le grand prix.

Pour tous ceux qui terminent ce triplé, des points supplémentaires seront offerts.

Domenicali n’a pas encore donné de détails sur le nombre de points ou a déclaré qu’il serait définitivement introduit, le mentionnant simplement comme une notion lors d’une interview avec Gazzetta dello Sport.

Les qualifications de sprint feront bien sûr leurs débuts lors du week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne en juillet à titre d’essai – la première de trois expériences de ce type cette saison.

La traditionnelle séance de qualification d’une heure à Silverstone, qui a été déplacée au vendredi soir, établira désormais la grille des qualifications du sprint le samedi après-midi.

La «course» de qualification du sprint, à environ un tiers de distance d’un grand prix, détermine ensuite l’ordre de départ de l’événement principal de dimanche.

Un système de notation de trois, deux et un points pour les trois premiers lors des qualifications de sprint sera mis en place, bien qu’aucune cérémonie de podium ne soit organisée.

Parlant du nouveau format et décrivant le «grand chelem» proposé, Domenicali a déclaré: «Nous ne voulons pas nous reposer sur les lauriers d’un format qui pourrait passer du classique à l’ancien.

«C’est une expérience qui devrait rendre les vendredi, samedi et dimanche intéressants, avec des qualifications le premier jour comme prélude à une course courte – appelée qualification sprint – qui aura lieu samedi, qui établit l’ordre de départ de la course principale dimanche. .

«C’est une formule qui offre plus de contenu pour la télévision et permet aux organisateurs de diffuser l’intérêt sur plusieurs jours.

«Pour les pilotes, nous pensons à un bonus de points pour ceux qui ont frappé le grand chelem – pole, victoire en qualifications sprint et victoire en grand prix.

«S’il réussit, il pourrait devenir le mode permanent d’exécution du grand prix le plus historique et le plus emblématique.»

Les deux autres sites probables où les qualifications de sprint seront testées sont Monza et l’une des courses flyaway, en fonction de la façon dont le calendrier est affecté par la pandémie en cours.

