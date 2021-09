La Formule 1 prévoit de discuter d’horaires de départ flexibles

Michael Masi dit que des discussions auront lieu sur des heures de départ plus flexibles pour les grands prix si le mauvais temps menace de perturber.

Le week-end du Grand Prix de Belgique fin août s’est terminé sans qu’un tour de course n’ait eu lieu en raison de fortes pluies, ce qui a également affecté les qualifications.

Il y avait également des inquiétudes pour le Grand Prix de Russie, qui a été frappé par une averse dans les derniers tours après l’annulation du FP3 par un orage la veille. Contre toute attente, cependant, les qualifications ont pu se dérouler comme prévu.

Une autre complication concerne les courses dans les catégories juniors qui se déroulent au cours d’un week-end de grand prix, ce qui limite potentiellement la flexibilité de déplacer l’action de la F1 à des moments différents lorsque la météo semble plus favorable. C’est parce qu’ils sont sous une gouvernance différente de la Formule 1.

Un facteur qui doit également être pris en compte est la programmation télévisée, mais le directeur de course de la FIA a insisté sur le fait que ce n’est pas la préoccupation primordiale en termes d’ajustement d’un programme de course.

Lorsqu’on lui a demandé si les heures de départ des courses de F1 pouvaient être modifiées ou si elles étaient trop dépendantes de la télévision, Masi a déclaré à The Race : « Pas tellement dépendant des programmes télévisés… Je pense que c’est quelque chose dont nous discuterons dans les semaines à venir.

“Nous avons dit qu’après Spa, il y a évidemment beaucoup de discussions stratégiques qui doivent avoir lieu entre la FIA, la F1 et les 10 équipes, et ce sera l’une des discussions lors de la réunion du Strategy Group.

« Ce n’est pas seulement un scénario de « se débrouiller » – nous parlons de deux structures de gouvernance complètement distinctes entre les trois championnats [F1 and F2/F3]. “

À Sotchi, la décision a été prise d’avancer la course d’ouverture de Formule 3 du week-end au vendredi soir en raison des prévisions terribles de samedi, ce qui a permis à Dennis Hauger d’obtenir le titre avant qu’il ne soit censé avoir la chance de le faire.

Lorsqu’on lui a demandé si les décisions d’avancer cette course de F3 et d’ajuster le programme du samedi en conséquence représentaient une nouvelle approche plus proactive en raison de ce qui s’était passé à Spa un mois plus tôt, Masi a répondu : « Non, pas du tout.

« Regardons samedi pour ce que c’était. Si vous regardez plus tôt dans la journée, ceux qui étaient présents à ce moment-là ont vu qu’il y avait une fenêtre qui avait l’air bien, c’est pourquoi nous avons amené les voitures F2 dans la voie des stands. Et puis évidemment cela a diminué.

« Et nous avons toujours fonctionné par principe sur ces types de scénarios pour procéder session par session, ce que nous avons fait. Évidemment, il y avait des facteurs limitatifs.

“En ce qui concerne le report de la course de F3 à vendredi, les conditions étaient évidemment comme elles l’étaient. Le facteur prépondérant dans ce scénario était probablement qu’il s’agissait de la dernière manche du championnat et que nous avions la possibilité de l’intégrer dans le programme.

“Vous devez donc prendre tous ces facteurs en compte, mais non, Spa n’y est certainement pas du tout intervenu.”