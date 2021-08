La Formule 1 publie un calendrier révisé pour la saison 2021

Une saison de courses record de 23 deviendra désormais une saison de courses record de 22 après que la Formule 1 a publié une deuxième moitié révisée du calendrier 2021.

La légère réduction du nombre total de courses est due au fait que le Grand Prix du Japon annulé ne sera pas remplacé dans le calendrier, mais le Grand Prix d’Australie reporté puis annulé devrait toujours être remplacé par le Grand Prix de Turquie à Istanbul Park.

Les courses à Zandvoort, Monza et Sotchi respectent toutes leurs dates d’origine, mais le Grand Prix de Turquie a été repoussé du 3 au 10 octobre.

Une pause de deux semaines suit ensuite avant de nous rendre à Austin pour le Grand Prix des États-Unis, puis les courses suivantes au Mexique et au Brésil ont toutes deux été repoussées d’une semaine respectivement.

Après le Brésil, il y a de la place pour une course le 21 novembre, considérée comme le Grand Prix du Qatar. Cela donnera le coup d’envoi d’une étape au Moyen-Orient pour terminer la saison, l’Arabie saoudite et Abu Dhabi conservant leurs places d’origine.

Le calendrier 2021 révisé est le suivant :

03-05 septembre – Grand Prix des Pays-Bas

10-12 septembre – Grand Prix d’Italie

24-26 septembre – Grand Prix de Russie

08-10 octobre – Grand Prix de Turquie

22-24 octobre – Grand Prix des États-Unis

05-07 novembre – Grand Prix du Mexique

12-14 novembre – Grand Prix du Brésil

19-21 novembre à confirmer

03-05 décembre – Grand Prix d’Arabie saoudite

10-12 décembre – Grand Prix d’Abou Dhabi

CALENDRIER 2021 RÉVISÉ 🗓 ⚪️ Record de 22 courses

⚪️ La Turquie déménage du 1er au 3 octobre au 08-10 octobre

⚪️ Le Mexique entame un nouveau triple en-tête #F1 pic.twitter.com/jDlZyGFKtW – Formule 1 (@F1) 28 août 2021

Stefano Domenicali, président et PDG de la Formule 1, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’annoncer les mises à jour du calendrier 2021 à la suite de discussions approfondies avec les promoteurs et les autorités nationales.

« La pandémie continue de présenter la saison avec des défis, mais nous avons prouvé que nous pouvons nous adapter et nous sommes convaincus que nous pouvons organiser un record de 22 courses cette année malgré une pandémie mondiale. »

« Je tiens à remercier les promoteurs au Brésil, au Mexique et en Turquie pour leur patience et leur flexibilité et nous fournirons bientôt les détails de l’ajout final. Cette saison s’avère être une bataille incroyable sur la piste et c’est extrêmement excitant pour nos fans du monde entier et nous attendons avec impatience que l’intensité se poursuive dans les courses à venir.