La Formule 1 recherche activement une solution de course par temps de pluie

Ross Brawn a déclaré que la Formule 1 étudiait la nouvelle génération de voitures pour déterminer comment améliorer les courses par temps de pluie.

La visibilité lorsqu’ils suivent d’autres voitures sur le mouillé a été un problème important pour les pilotes ces dernières saisons, avec la « course » pluvieuse à Spa plus tôt dans l’année illustrant à quel point les pilotes peuvent être aveuglés dans des conditions extrêmement humides.

Mais avec les changements radicaux apportés aux voitures pour la saison prochaine, la façon dont l’aérodynamisme est formé pourrait amener les voitures à réagir différemment aux conditions humides, avec un espoir d’amélioration de la visibilité pour les voitures qui suivent.

Ayant eu de l’expérience dans différentes catégories, Brawn a expliqué comment un double champion du monde a ajouté sa contribution à la façon dont la course sur sol mouillé change en fonction de ce que vous conduisez.

« En termes de pluie, un travail assez intéressant commence maintenant à être fait sur les embruns et la visibilité », a déclaré Brawn, par Motorsport.com.

« Pat Symonds [F1’s chief technical officer] et certains membres de la FIA ont parlé à certains des pilotes des deux dernières courses de leurs expériences à Spa et de leurs expériences générales, en particulier des pilotes qui ont piloté d’autres voitures.

« Fernando [Alonso] était assez intéressant car il a dit que la capacité de courir sous la pluie est bien meilleure dans une voiture de sport que dans une voiture de F1.

« Et à certains égards, on pourrait penser que cela pourrait être assez difficile avec un pare-brise et les essuie-glaces et tout le reste, mais il a dit que la façon dont le spray sort de la voiture est différente. »

Le patron de Pirelli, Mario Isola, a admis après une fin humide au Grand Prix de Russie qu’ils aggravaient probablement le problème avec leurs pneus actuels, étant donné une augmentation de près de 50% de la quantité d’eau qu’ils déplacent par rapport aux constructions de pneus précédentes.

Après avoir effectué des tests approfondis sur leurs nouveaux composés, y compris des jours de pluie spécifiques, et le directeur général des sports mécaniques de F1 a ajouté que le sport cherchait à améliorer la visibilité à partir de l’année prochaine.

« Nous allons étudier la pulvérisation des nouvelles voitures », a déclaré Brawn. «Nous pensons que cela pourrait être un peu amélioré. Mais c’est certainement quelque chose que nous allons regarder, pour voir comment nous changeons les choses.

« Les deux gros problèmes dans les courses sur sol mouillé sont la visibilité et l’aquaplaning. L’aquaplaning est un challenge pour les pneumatiques, et au-delà d’un certain point on ne peut pas le résoudre.

« Mais la visibilité est peut-être quelque chose que nous pouvons améliorer, et est maintenant entrée dans notre liste de choses que nous examinons, et voir si nous pouvons avoir une influence et apporter une amélioration. »