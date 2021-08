La Formule 1 rend hommage à la légende du MotoGP Valentino Rossi

in

Les pilotes de Formule 1 d’hier et d’aujourd’hui ont rendu hommage à la légende du MotoGP Valentino Rossi, qui a annoncé sa date de retraite.

Le nonuple champion du monde, 42 ans, a révélé la nouvelle avant le Grand Prix de Styrie de ce week-end.

Rossi va lever le rideau sur une illustre carrière de 25 ans qui a rapporté 115 victoires en course au .

Il est le seul pilote à avoir remporté les championnats du monde 125cc, 250cc, 500cc et MotoGP.

S’exprimant lors d’une conférence de presse en Autriche, Rossi a déclaré : « J’ai décidé d’arrêter à la fin de la saison. Malheureusement, ce sera ma dernière demi-saison en tant que pilote MotoGP.

« C’est un moment très triste car il est difficile de dire et de savoir que l’année prochaine je ne courrai pas avec une moto.

« L’année prochaine, ma vie va changer. Mais c’était super, j’ai beaucoup aimé. Cela a été un long, long voyage et c’était vraiment, vraiment amusant, et j’ai passé des moments inoubliables avec tous mes gars.

Alex Albon fait partie des nombreux pilotes de F1 de ces derniers temps qui sont également passionnés par la variété des courses à deux roues.

L’ancien pilote Red Bull a tweeté : « J’ai idolâtré [Rossi] depuis que je suis gosse. Mon kart était le n°46 et couvert d’autocollants Rossi. Il a continué d’être l’une de mes plus grandes inspirations et j’admirerai toujours ce qu’il a accompli en sport automobile. Félicitations pour une carrière incroyable.

Racing dit au revoir à l’un des de tous les temps du monde du sport automobile. 👑 Un homme qui a absolument défini une génération de course moto avec neuf titres mondiaux, dont sept en @MotoGP ! 🏆🤩 Bonne retraite @ValeYellow46 ! pic.twitter.com/TwUlDdWSdW – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 5 août 2021

Antonio Giovinazzi d’Alfa Romeo a offert une ventilation statistique de ce que son compatriote italien avait réalisé.

« 423 courses, 115 victoires, 235 podiums, 9 championnats du monde. Mais aussi plus de 50 millions de personnes debout sur le canapé, 2939458010303 câlins, 929884940538 de Rossi est là. Une passion qui ne finira jamais. Merci pour toutes ces émotions, c’était un spectacle.

Pedro de la Rosa a ajouté : « Il part comme il est arrivé, avec le sourire. Sans larmes, fidèle à lui-même. Merci beaucoup pour tout.”

Damon Hill, quant à lui, l’a gardé agréable et succinct : « Quelle légende. Wow, c’est vraiment la fin d’une époque.

Inévitablement, Ferrari était également impatient de saluer l’un de ses compatriotes, qui était lié à un passage en F1 avec la Scuderia en 2004.

Leur tweet hommage a montré Rossi assis dans une Ferrari et a déclaré : « C’est merveilleux de vous voir jouer sur les pistes de course du monde entier pendant toutes ces années et c’était aussi fantastique de partager des jours comme celui-ci ensemble.

« Merci pour tous les bons moments que vous nous avez donnés et bonne chance pour tout ce que vous ferez ensuite ! »