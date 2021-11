La Formule 1 renoue avec la Chine jusqu’en 2025, mais elle ne sera pas courue en 2022

11/06/2021 à 18:31 CET

.

La Formule 1 a annoncé la prolongation du contrat avec les promoteurs du Grand Prix de Chine jusqu’en 2025, bien qu’il ne se jouera pas en 2022 en raison de l’impact de la pandémie du coronavirus, qui a déjà empêché sa célébration en 2020 et 2021.

Dans un communiqué, l’organisation du championnat du monde de vitesse a confirmé la prolongation de l’accord avec les promoteurs de la course qui se déroule sur le circuit international de Shanghai et son exclusion du calendrier 2022 « en raison des conditions actuelles de la pandémie ».

« C’est une excellente nouvelle pour nos fans en Chine, et nous sommes ravis d’annoncer cet accord qui nous permettra de continuer à courir à Shanghai jusqu’en 2021 », a déclaré le PDG de la Formule 1, l’Italien. Stefano Domenicali, par une déclaration.

« Bien que nous soyons déçus de ne pas pouvoir inclure la Chine dans le calendrier 2022 en raison des conditions de la pandémie, la course sera incluse dans le calendrier dès que les conditions le permettront », a ajouté l’exécutif de l’entité qui gère le championnat. propriété de la firme américaine Liberty Media, qui a remercié le promoteur Juss Sport pour sa collaboration.

Le Circuit International de Shanghai, un parcours de 5 451 kilomètres a fait ses débuts en Formule 1 en 2004, lorsque le septuple champion du monde allemand Michael Schumacher a établi le record du circuit (1 : 32,238).

Depuis lors, 16 courses ont été disputées, avec six victoires pour le septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton (2008, 2011, 2014, 2015, 2017 et 2019). Fernando Alonso a gagné deux fois, en 2005 et 2013.