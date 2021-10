La Formule 1 a répondu à un appel d’Amnesty International exhortant les pilotes du nouveau Grand Prix du Qatar à s’exprimer sur le « lavage sportif ».

Au cours de la troisième semaine de novembre, la F1 se rendra pour la première fois au Qatar pour terminer une triple course qui commence au Mexique et au Brésil.

Le circuit de Losail, qui accueille déjà le MotoGP, a été choisi pour accueillir la manche 20 du Championnat du monde de cette année le 21 novembre, ce qui signifie que les trois dernières courses de la campagne se dérouleront toutes au Moyen-Orient.

L’Arabie saoudite, également un nouveau site, et Abou Dhabi complètent un programme de 22 courses qui se terminera le 12 décembre.

Non seulement le Qatar a été pressé dans le calendrier touché par la pandémie de cette année, mais il prendra également une résidence de 10 ans à partir de 2023, potentiellement sous forme de course de rue dans la capitale, Doha.

Ce contrat ne commence pas l’année prochaine car le pays se prépare à organiser la Coupe du monde de football en novembre/décembre 2022.

Vérifiez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

🚨 Rupture : le Qatar a été officiellement ajouté au calendrier 2021 #F1 et rejoindra le calendrier dans le cadre d’un accord de 10 ans à partir de 2023. pic.twitter.com/tRr40iWtV5 – PlanetF1 (@Planet_F1) 30 septembre 2021

Amnesty International a qualifié le bilan du Qatar en matière de droits humains de “extrêmement troublant” et a exhorté la F1 dans un communiqué à “insister sur le fait que tous les contrats relatifs à cette course contiennent des normes de travail strictes dans toutes les chaînes d’approvisionnement”.

Le communiqué ajoute que “les pilotes et leurs équipes doivent être prêts à parler des droits de l’homme au Qatar avant la course, en faisant leur part pour briser le charme du lavage de sport et de la gestion de l’image”.

Il a été rapporté que plusieurs milliers de travailleurs migrants employés sur les chantiers de construction des installations de la Coupe du monde sont décédés depuis que le Qatar a remporté le tournoi en 2011.

En réponse à Amnesty, la Formule 1, telle que rapportée par la BBC, a déclaré : « Pendant des décennies, la Formule 1 a travaillé dur pour être une force positive partout où elle court, y compris les avantages économiques, sociaux et culturels.

« Des sports comme la Formule 1 sont idéalement placés pour traverser les frontières et les cultures afin de rassembler les pays et les communautés afin de partager la passion et l’excitation d’une compétition et d’une réussite incroyables.

« Nous prenons nos responsabilités en matière de droits très au sérieux et fixons des normes éthiques élevées pour les contreparties et les membres de notre chaîne d’approvisionnement, qui sont inscrites dans les contrats, et nous prêtons une attention particulière à leur respect. »

Le « lavage sportif » est un concept qui ressemble à une offensive de charme dans laquelle des événements sportifs sont utilisés pour tenter d’améliorer l’image mondiale d’un pays afin de détourner les critiques de l’extérieur.