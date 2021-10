La Formule 1 révèle une nouvelle règle sur les temps au tour lorsqu’il y a des jaunes à double vague

Comme indiqué précédemment, les pilotes verront désormais leur temps au tour automatiquement supprimé s’ils dépassent les jaunes à double vague lors des essais ou des qualifications.

Cela faisait longtemps qu’un pilote devait décoller s’il tentait un tour lancé alors que des doubles jaunes étaient affichés, indiquant qu’il y avait un danger sur la piste.

Si le conducteur ne semble pas avoir suffisamment réduit sa vitesse, il appartenait alors aux commissaires sportifs de décider si une enquête était nécessaire.

Cependant, à la suite de l’incident de Fernando Alonso au Grand Prix de Turquie, où il a réalisé un tour de compétition alors que des doubles jaunes étaient agités mais échappé à une pénalité, le directeur de course de Formule 1, Michael Masi, a confirmé qu’une refonte potentielle de la décision était à venir.

Les commissaires sportifs ont accepté l’argument d’Alonso selon lequel il avait abandonné ce tour dans des conditions mitigées autour d’Istanbul Park.

Et à partir du Grand Prix des États-Unis, c’est exactement ce qui va se passer.

Réagissant au changement, Charles Leclerc de Ferrari a déclaré à Motorsport.com : « Maintenant, il est clair pour tout le monde si ce n’était pas déjà le cas avant, ce qui, je pense, l’était de toute façon.

« Mais comme ça, ça enlève le doute. Dès que vous avez un double jaune, vous pouvez simplement ralentir autant que vous le pouvez et préparer votre prochain tour, car le tour sera supprimé de toute façon.

Le pilote Williams, Nicholas Latifi, a ajouté : « Je pense que cela le rend noir et blanc pour tout le monde.

« En qualifications, la règle est que s’il y a un double jaune, vous devez pratiquement annuler votre tour. S’il s’agit d’une piste asséchée ou de conditions mixtes, cela peut toujours attraper un pilote.

« Un seul jaune est évidemment différent, et c’est un peu plus si le pilote essaie de soulever juste assez pour montrer qu’il est levé.

«Mais le double jaune, la plupart du temps il y a un danger immédiat, il faut être prêt à s’arrêter. Donc le fait qu’ils l’enlèvent, je veux dire, ça le décide pour nous. C’est comme ça que ça va être pour tout le monde.

« Le genre de zone grise, c’est quand les conditions sont mitigées parce que si vous passez un tour et que c’est sec, puis le tour suivant est un peu mitigé, mais il y a un double drapeau jaune.

«Et même si vous poussez à fond, vous serez plus lent à cause de cela. Je pense que le noir et blanc pour une règle comme celle-ci est probablement ce qu’il faut. »