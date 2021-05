La Formule 1 s’apprête à lancer cinq nouveaux graphiques d’analyse dans la couverture télévisée

Rob Smedley a révélé que cinq nouveaux graphiques d’analyse seront introduits dans les émissions télévisées de Formule 1 dans les semaines à venir.

L’ancien ingénieur de course Ferrari a assumé le rôle de directeur des communications de données de F1 en 2020, et un nouveau partenariat avec AWS a permis de mettre plus de graphiques et d’analyses à la disposition des fans lors de la couverture en direct de la course, qui a débuté la saison dernière.

Un aperçu dévoilé cette année a été le graphique des performances de freinage, mettant les vitesses de virage de deux pilotes l’un contre l’autre pour voir où l’un perd du temps par rapport à l’un de ses concurrents.

Après avoir développé des graphiques supplémentaires, Smedley espère que montrer des données auparavant inaccessibles aux fans ajoutera au spectacle à la maison.

“Les autres graphiques à venir cette année, qui pointent vers le développement de la voiture et les données de la voiture, et la stratégie de course des concurrents, tous les piliers clés que nous essayons de mettre en lumière”, a déclaré Smedley aux journalistes, cité par RacingNews365.

En ce qui concerne ce que représentent réellement les cinq nouveaux graphismes, Smedley espère que les nouvelles informations permettront aux fans de mieux connaître les subtilités du sport.

«Car Exploitation est le prochain que nous allons présenter sur les écrans de tout le monde dans quelques semaines, ou quelques événements», a-t-il déclaré.

«Et cela va nous dire comment chaque pilote pousse vraiment sa voiture à la limite. Indépendamment de l’endroit où se trouvent les temps au tour, nous nous appuyons sur les données à travers ce que nous sommes en mesure de faire, les algorithmes et les modèles que nous pouvons créer avec AWS. Nous prenons du retard sur le temps au tour réel, qui nous raconte une partie de l’histoire, mais ne nous raconte pas toute l’histoire, car vous ne savez pas comment chaque pilote exploite la voiture. Ce prochain graphique va pouvoir nous le dire.

«Un excellent exemple sur lequel j’ai vraiment aimé travailler est l’optimisation de l’énergie, un graphique qui va donner vie à ces unités motrices complexes de Formule 1. Et quand nous examinons tous les différents composants, cela va contenir une véritable histoire de données.

«Ensuite, nous avons Launch Analysis, le début du Grand Prix. Si vous avez déjà été là-bas et que vous en avez été témoin, c’est quelque chose d’absolument viscéral, car ces 20 monstres absolument monstres de voitures décollent tous sur 500 mètres, ou 700 mètres, ou même un kilomètre, descendent vers Turn 1.

«En introduisant la vision par ordinateur, c’est vraiment excitant pour moi. C’est la première fois dans notre partenariat que nous allons faire appel à la vision par ordinateur pour regarder les lignes et les trajectoires que prennent les conducteurs. Je pense que ça va être vraiment excitant.

«Nous avons Pit Lane Performance à venir. Alors, comment le pilote a-t-il réalisé la voie des stands?

«Une chose que nous savons tous en tant que fans de Formule 1, c’est qu’il faut deux secondes pour changer les quatre roues et les pneus d’une voiture de Formule 1 avec l’équipe des stands, mais que fait le pilote dans la voie des stands et que nous voulons utiliser ces analyses de données pour pouvoir décoller cela.

«Enfin la menace Undercut, pointant également vers la stratégie. De retour en 2019, nous avons publié Pit Battle Forecast où nous avons commencé à examiner cela, ce scénario d’arrêt au stand virtuel très complexe où une voiture est au stand et l’autre voiture reste à l’écart.

«Nous avons ce truc appelé un dégagement et c’est un langage que les gens comme moi qui travaillent en Formule 1 depuis 25 ans ont compris. Ce n’est pas une langue que tout le monde comprend.

«Mais maintenant, à travers ces graphiques, cela fait partie du langage courant des fans. Nous allons donner vie à cette histoire avant que cet événement ne se produise. Nous voulons donc savoir quelle est la menace sous-jacente. Et encore une fois, donner vie à une autre partie de l’histoire.

