La Formule 1 « se dirige vers un territoire dangereux » vers la WWE

La Formule 1 est sur le point de devenir la version du sport automobile de la WWE, déclare l’ancien pilote Stefan Johansson.

La campagne 2021 a connu l’un des climax les plus spectaculaires de tous les temps avec Max Verstappen dépassant Lewis Hamilton dans le dernier tour de la course finale pour remporter le titre devant le pilote Mercedes.

Même si c’était passionnant, c’était aussi extrêmement controversé en raison du fait que Michael Masi ignorait le protocole normal pour préparer l’arrivée en tribune, permettant aux cinq voitures doublées entre les deux rivaux du titre de se placer sous la voiture de sécurité – mais pas d’autres donc qu’il y aurait assez de temps pour un dernier tour dans des conditions de course.

La décision du directeur de course de le faire a divisé les opinions, certains le félicitant d’avoir créé un spectacle aussi passionnant et d’autres estimant qu’il a enfreint les règles pour le plaisir.

Johansson fait vraiment partie de ce dernier camp et craint qu’il ne devienne comme la WWE, la compétition de lutte scénarisée.

« En fin de compte, je pense que Max et Lewis méritaient tous les deux de remporter le titre cette année », a-t-il déclaré sur son blog.

« Ils ont tous les deux conduit à un niveau aussi élevé et leurs deux équipes ont fonctionné à des niveaux également élevés, et cela aurait été une fin d’année tellement incroyable que de décider juste et carré sur la piste de course.

«Au lieu de cela, nous avons maintenant cette controverse et cette polarisation sans fin. Je suis sûr que les gens de Liberty ne se plaignent pas car cela a élevé la F1 à un tout autre niveau en termes de suivi.

« Mais, si c’est la direction qu’il va continuer, où le divertissement passe avant le sport, je pense que nous entrons dans un territoire très dangereux, je détesterais voir la F1 se transformer en la version sport automobile de la WWF [now known as WWE], où ce n’est qu’un spectacle et où le sport est secondaire au divertissement.

« L’émission Netflix a évidemment contribué à rehausser énormément le profil de la F1, en particulier aux États-Unis. Je sais ce que beaucoup d’équipes et de pilotes ressentent à ce sujet, mais vous ne pouvez toujours pas nier l’impact que cela a eu. Personnellement, j’ai dû me déconnecter au bout de 15 minutes.

« Je pense qu’il est important de trouver un bon équilibre à l’avenir, j’apprécie les médias sociaux et le marketing sous tous les angles possibles, mais je détesterais voir les chauffeurs se transformer en une sorte de comédien et de clown plutôt que de braves jeunes hommes faire leur truc le dimanche après-midi.

La fin de la saison à Abu Dhabi n’est pas la seule raison pour laquelle l’ancien pilote de F1 s’inquiète pour l’avenir du sport, il s’inquiète également de la gouvernance de l’avant-dernière manche en Arabie saoudite.

Verstappen menait une course qui était signalée par un drapeau rouge mais avait pris ladite avance en passant Hamilton hors de la bonne voie et d’obtenir un avantage injuste.

Avant le redémarrage de la course, Masi a contacté Red Bull pour lui dire qu’il pouvait choisir de faire reprendre la course par son pilote en P3 plutôt qu’en P1 pour éviter que les commissaires ne regardent l’incident.

« L’autre chose qui me laisse totalement perplexe, c’est ce qui s’est passé lors de la course saoudienne, où la direction de course entame soudainement une négociation avec les équipes pendant une période de voiture de sécurité, d’où cela vient-il ?! » Johansson ajouté.

« Au cours de toutes mes années de course dans à peu près toutes les catégories dignes de mention, je n’ai jamais vu cela se produire auparavant. Je ne savais pas que c’était même possible, ou légal d’ailleurs.

« La seule réponse logique pour moi est qu’il peut y avoir une pression d’en haut pour pimenter le spectacle, ce qui peut aussi expliquer la décision tout aussi illogique de terminer la course comme ils l’ont fait à Abu Dhabi. »