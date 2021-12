La Formule 1 se prépare à un accident décisif lors des deux dernières courses de la saison

La Formule 1 se prépare à une chute entre Max Verstappen et Lewis Hamilton lors des deux dernières courses de la saison, une qui pourrait décider du titre.

Verstappen et Hamilton s’aligneront dans le Grand Prix d’Arabie saoudite séparés par huit points au classement des pilotes.

Si Verstappen prend le maximum de points sur le circuit de Djeddah et que Hamilton est sixième ou moins, la F1 aura un nouveau champion du monde.

Tout ce qui dépasse P5 pour Hamilton garantit que la course au titre reviendra à un décideur à Abu Dhabi.

Hamilton, cependant, pourrait au moins se diriger vers le circuit de Yas Marina à égalité avec Verstappen aux points s’il gagne dimanche et prend le point le plus rapide au tour. Il pourrait également reprendre la tête du classement si Verstappen est P3 ou moins.

Et bien sûr, un crash pourrait changer complètement le tableau.

« Bien sûr que cela peut arriver », a déclaré à RT l’ancien supremo de la F1, Bernie Ecclestone. «Nous avons attendu longtemps pour un combat comme celui-ci.

« C’est pourquoi les fans regardent la Formule 1. »

Alain Prost est un ancien pilote qui s’y connaît en crash.

Sa querelle amère avec Ayrton Senna a conduit à des chutes au Grand Prix du Japon 1989 et à nouveau un an plus tard sur la même piste.

Il a déclaré au journal allemand Bild que cela « pourrait arriver » entre Verstappen et Hamilton, mais c’est « pourquoi il est important qu’ils ne franchissent pas la ligne ».

👀 Max Verstappen sera sacré champion du monde en Arabie saoudite si… #F1 pic.twitter.com/YjvggDMMpZ – Formule 1 (@F1) 22 novembre 2021

Prost a ajouté : « La situation pourrait survenir où les pilotes savent à un moment ou à un autre ‘Je vais gagner ou perdre le championnat du monde ici’.

« C’est déjà tellement tendu, et la tension ne fait que monter depuis un certain temps. Vous ne pouvez donc pas exclure un tel scénario.

« Je regarde Monza, où si Max n’avait pas essayé de dépasser Lewis, il aurait perdu la course, alors acceptez-vous le risque ou non ?

« Ce n’est pas facile dans une situation gagnante ou perdante comme celle-ci. »

L’ancien pilote de F1 et président du GPDA, Alex Wurz, estime que si les protagonistes s’affrontent en Arabie saoudite ou à Abu Dhabi, ce ne sera, espérons-le, pas délibéré.

Il a déclaré à Osterreich: « Ils se rencontreront probablement sur la piste à un moment donné et si les choses se compliquent, statistiquement, il y a de très bonnes chances d’un autre accident. »

Mais il a ajouté: « Votre pensée principale en tant que conducteur n’est certainement pas comme ça, et les jours où quelqu’un s’écrase intentionnellement sur son adversaire sont révolus.

« Mais c’est parfaitement légitime d’aller très fort quand on est en tête. »

Les deux ont déjà chuté deux fois cette saison, au Grand Prix de Grande-Bretagne et à nouveau à Monza. Alors que seul Verstappen n’a pas terminé à Silverstone, les deux pilotes ont abandonné le GP d’Italie.