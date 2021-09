La Formule 2 et la Formule 3 abandonnent le format à trois titres après un an · .

La Formule 2 et la Formule 3 courront à nouveau les mêmes week-ends en 2022 et abandonneront le format à trois têtes qui a été introduit cette année.

Les deux championnats juniors sont passés à un format de week-end de trois courses pour la saison 2021. La série a également été diffusée des week-ends séparés dans ce qui était à l’origine décrit comme une mesure d’économie.

Les deux séries reviendront à deux courses par week-end en 2022 et accompagneront les mêmes manches de Formule 1 les unes que les autres. Cependant, leurs formats 2022 ne reproduiront pas exactement l’arrangement d’avant 2021.

La Formule 2 effectuera 45 minutes d’essais et une demi-heure de séance qualificative vendredi. Cela définira la grille de la course principale, qui aura lieu dimanche. La grille de départ de la course de sprint de samedi sera décidée en inversant les 10 premiers qualifiés.

Le format de la Formule 3 sera le même, sauf que les 12 premiers qualifiés seront inversés pour former sa grille de course de sprint, en raison du plus grand champ de F3.

Le nombre d’événements que chaque série se déroulera la saison prochaine, ainsi que le nombre qu’ils partageront, n’a pas encore été annoncé.

Bruno Michel, PDG de F2 et F3, a déclaré qu’il pensait que le format 2021 avait bien servi en termes sportifs et financiers, mais que le nombre plus faible d’événements signifiait de longs écarts entre eux, ce qui avait eu un impact plus négatif.

“En 2021, nous avons introduit un nouveau format de week-end de course et choisi d’avoir la course F2 et F3 séparément, principalement pour des raisons de coûts, et cela s’est avéré assez efficace”, a-t-il déclaré.

« Cependant, même si sportivement ce nouveau format fonctionnait plutôt bien, nous avons compris qu’il y avait trop de temps entre chaque épreuve, ce qui n’était pas idéal pour les équipes, les pilotes et les fans.

« Dans le même temps, il y a eu une forte volonté de la part des différentes parties prenantes de faire à nouveau courir la F1, la F2 et la F3. Après mûre réflexion, en collaboration avec la FIA, nous avons décidé de modifier le règlement sportif en conséquence. »

Le PDG de la F1, Stefano Domenicali, a déclaré que le fait de réunir les deux séries de soutien au cours d’un week-end offrirait « un maximum d’excitation » aux participants.

Bien que la structure du week-end soit revenue à deux courses par épreuve, Michel a réaffirmé qu’il pensait que tenir la course principale le dimanche, retardant ainsi le qualifié le plus rapide en pole position, était la bonne ligne de conduite.

“Nous gardons nos courses où le plus de points sont attribués et les enjeux sont plus élevés le dimanche, avant le Grand Prix de Formule 1”, a-t-il déclaré. “Cela a plutôt bien fonctionné cette année et je pense que cela a apporté beaucoup d’action et de divertissement dimanche matin.”

