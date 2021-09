La formule Canales-Joaquín, la clé du succès pour donner une passe décisive au Betis-Celtic

16/09/2021 à 10h43 CEST

Le groupe G de la Ligue Europa devrait être l’un des joueurs compétitifs de cette édition. Parmi les quatre équipes, émerge le Betis de Manuel Pellegrini, qui veut signer sa bonne saison l’an dernier par un succès en Europe. Avant eux, ils devront faire leurs débuts avec un Celtic de Glasgow auquel ils sont rejoints par Verdiblancos et aussi que les Écossais ont joué leur dernière finale européenne à Séville bien que ce soit à La Cartuja, la Coupe UEFA dans laquelle ils sont tombés à Porto de Mourinho en 2004.

Le duo Borja-William José

Bien que l’équilibre des scores des attaquants bétiques soit assez faible, Borja Iglesias et William José sont les deux joueurs les mieux placés pour marquer à n’importe quel moment du match. Pour que William José marque à tout moment pendant le jeu, il est payé 2,2 € par euro misé tandis que Borja Iglesias s’installe avec les frais les plus bas de 1,95 € par euro misé.

Après Buffon, Joaquín est le plus vieux joueur de champ d’Europe, et les parieurs de Betfair le placent parmi les plus susceptibles de faire une passe de but dans le duel Betis-Celtic. Que Joaquín ou Canales donnent une passe décisive à tout moment du match est payé à 3,75 € par euro pari, étant le quota le plus bas de tous. Fekir, avec 4 € ou Cristian Tello avec 4,2 € semblent moins probables.

Grenade comme tournant ?

Le triomphe à Los Cármenes lundi dernier a été un soulagement pour les verdiblancos. Ses deux nuls contre Majorque et Cadix, et la défaite contre le Real Madrid, commençaient déjà à peser. Et le Celtic serait le moyen de reprendre la bonne fin de l’année dernière.

La première journée contre le Celtic est une réunion de l’équipe verte et blanche avec le vieux continent. Le Betis a terminé la Ligue sous le commandement de son nouvel entraîneur, Manuel Pellegrini, à la sixième place pour mettre fin à une absence de deux saisons sans l’Europe et se qualifier pour la phase de groupes de l’UEFA Europa League pour la troisième fois.

L’objectif, aller plus loin que lors des dernières apparitions bétiques en Europe

Les seules autres campagnes européennes du club sévillan au cours des 15 dernières années étaient en UEFA Europa League, en 2013/14 et 2018/19.. A ces deux occasions, il a dépassé son groupe, atteignant la première fois les huitièmes de finale, où il a été éliminé aux tirs au but par Séville et tombé en seizièmes de finale cinq ans plus tard après avoir perdu 6-4 au total contre Rennes.

Le Betis est invaincu à domicile en phase de groupes de l’UEFA Europa League (trois victoires et trois nuls) et n’a encaissé qu’un but lors de ces six matches.– Lors d’un match nul 1-1 contre l’AC Milan en 2018/19.